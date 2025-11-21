Este pueblo blanco de Cádiz será el epicentro del circo contemporáneo de Andalucía este fin de semana

Profesionales del circo de toda Andalucía se reunirán en Prado del Rey durante este fin de semana, del 21 al 23 de noviembre, para compartir formación, reflexión y espectáculo, en una cita impulsada por la Asociación de Circo de Andalucía (ACA), con el apoyo del INAEM y la Diputación de Cádiz, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Prado del Rey, CIRAE y el nuevo Espacio de Circo Arsalabrasa.

Durante estos tres días, el espacio Arsalabrasa y el espacio cultural José Hinojo, reunirá a profesionales del circo contemporáneo andaluz, para los que este es un espacio de intercambio, formación y diálogo entre artistas, gestores y agentes culturales del sur peninsular. Además, se ofrecerán espectáculos abiertos al público.

En su pasada edición, celebrada en octubre de 2023 en Jaén, la cita sirvió para analizar cómo el circo influye y transforma a la sociedad y a los territorios, su valor social y la vertebración entre los profesionales. En esta ocasión, el VI Encuentro de Circo en el Sur, que se celebrará en Prado del Rey, la Asociación de Circo de Andalucía ha diseñado un programa con el objetivo de fortalecer el sector del circo contemporáneo en la comunidad y fomentar la cooperación y "el reconocimiento de esta disciplina como parte esencial del panorama escénico andaluz", explica la organización en una nota de prensa.

El creador Pau Portabella será uno de los artistas del circo que participará en el encuentro, que acogerá también la exposición 'Circo Contemporáneo Andaluz Siglo XXI', comisariada por el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de la Junta de Andalucía.

Actividades y horarios

CIRCO CONTEMPORÁNEO ANDALUZ S.XXI

Exposición en el Centro Cultural José Hinojo el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

GALA DE CIRCO

VI Encuentro ACA. Teatro José Manuel Toro Doblas, el sábado 22 de noviembre, a las 20:00 horas. La aportación será de 2 euros.

CIRCOLIMPIADAS

VI Encuentro de Circo en el Sur. Domingo 23 de noviembre a partir de las 12:00 horas, en la plaza de la Constitución. Habrá comida popular.