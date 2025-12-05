Este pueblo blanco de Cádiz acogerá un Mercado Navideño por sus calles nazaríes: habrá zambombas y hasta un Rally de Compras

En Olvera la Navidad se vive con intensidad. Este pueblo blanco de Cádiz es una de las grandes joyas monumentales de la provincia gaditana, pues impresionan desde las alturas la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación y el Castillo de Olvera. Declarado en 1983 Conjunto Histórico-Artístico y Capital del Turismo Rural en 2021, no es de extrañar que este pueblo blanco de Cádiz sea uno de los más bellos de la provincia gaditana.

Visitar Olvera es un acierto en cualquier época del año, pero hacerlo en Navidad es una experiencia mucho más especial. Las calles de su casco histórico arropan al visitante, dejándose envolver por el encanto de su patrimonio histórico-cultural. Una buena oportunidad para conocer Olvera es este sábado, 6 de diciembre, ya que se celebra su Mercado Navideño.

Las calles Llana, Victoria y la Plaza de Andalucía se llenarán de ambiente festivo de 10:00 a 20:00 horas, con un programa repleto de actividades para disfrutar en familia durante todo el día. Además, de disfrutar de todo lo que ofrece su programación también podrás participar en el VI Rally de Compras, para conseguir 400 euros (primer sorteo) y 900 euros (segundo sorteo) para gastar ese mismo día en los comercios participantes.

Horario y actividades Mercado Navideño

De 11:30 a 13:30 horas. Patio de la UNED. Talleres ‘Crea tu adorno navideño personalizado’.

A las 12:00 horas. Calle Llana. Primer Sorteo del VI Rally de Compras (400 euros).

(400 euros). A las 12:30 horas. Calle Llana. Pasacalles navideño.

A las 13:00 horas. Plaza de Andalucía. Zambomba Soniquete por Navidad.

A las 17:00 horas. Calle Llana. Segundo Sorteo del VI Rally de Compras (900 euros).

De 17:30 a 18:30 horas. Patio de la UNED. Talleres ‘Crea tu adorno navideño personalizado’.

A las 17:30 horas. Plaza de Andalucía. Zambomba ‘Mi Andalucía en Navidad’, de Cristian Soto.

Una Casita de Chocolate y un Belén Viviente

Este viernes, 5 de diciembre, se inaugura La Casita de Chocolate a las 19:00 horas, en la plaza de Andalucía. A partir de entonces, abrirá al público los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de diciembre.

Otro de los planes navideños que no te puedes perder es visitar su Belén Viviente el próximo sábado, 20 de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas, en el Barrio de La Villa. Un lugar lleno de historia y encanto, donde recorrer sus calles y descubrir escenas tradicionales que recrean el nacimiento de Jesús. También contará con una zona comercial, que se instalará en la plaza de la Iglesia.