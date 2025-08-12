Así es el primer mercadillo con encanto que estará estos días en este club social de El Puerto

El calendario de los Mercadillos con Encanto en la costa de Cádiz sigue avanzando. Tras haber estado en Cádiz, Costa Ballena, Sanlúcar, El Puerto y Chiclana, ahora regresa de nuevo a la ciudad portuense, pero, en esta ocasión, en un lugar con mucha magia. Por primera vez, el Club Social Las Redes, acoge esta edición en sus instalaciones.

Estará en este club social hasta este miércoles, 13 de agosto, antes de poner rumbo de nuevo a Costa Ballena el día 14. Así que ya sabes, si estás estos días en El Puerto de Santa María, no te olvides de asomarte a esta asociación deportivo-recreativa que abrirá sus puertas, de manera gratuita, para todo aquel que desee disfrutar del encanto de este mercadillo.

Está situado en primera línea de la playa del mismo nombre, Las Redes. Con unas vistas encantadoras a esta playa, este mercadillo con encanto presume de belleza y magia por sus diferentes puestos. Como El Puerto está de moda, por segunda vez en este mes se ha vuelto a elegir la ciudad portuense para instalar estos puestos con más de 30 marcas.

La peculiaridad de este tipo de mercadillo es que no es el típico que podrás encontrar en cualquier localidad, aquí seleccionan todo con mucho gusto para que puedas vivir una experiencia repleta de magia. Ideal si vienes con amigos, pero también en familia y con niños, pues las instalaciones donde está este mercadillo cuentan con zonas de jardines y espacios habilitados para que ellos puedan jugar al aire libre.

Podrás pasear entre los diferentes stands, cenar en la foodtruck o restaurante del club y también disfrutar de unas maravillosas vistas a la playa de Las Redes. Se accede por la calle Mar Báltico y su horario es de 18:00 a 00:00 horas. ¿A qué esperas para visitarlo?