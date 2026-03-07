La playa de El Palmar surfea sus encantos en Berlín: así es el vídeo promocional de la costa de Vejer que enamora a los alemanes

Es la meca del surf en Cádiz y ha mostrado sus encantos por Europa. La Feria Internacional de Turismo de Berlín ha sido el escenario idóneo para que Turismo Andaluz haya dado a conocer algunas de las maravillas que se esconden en la costa de Cádiz. Una de ellas es la playa de El Palmar (Vejer), que ha demostrado en numerosas ocasiones que sigue siendo la élite para hacer surf en la costa de Cádiz. De hecho, el pasado mes de septiembre, con motivo del Día Internacional del Turismo, la Comisión Permanente del Consejo Local de Turismo le concedió un merecido reconocimiento a la Asociación Escuelas de Surf Vejer Costa - El Palmar.

Ahora, Vejer ha presentado en la ITB de Berlín el vídeo promocional Vejer costa El Palmar, bajo el título "El sur(f) como forma de vida". En palabras de Turismo de Vejer "hablar de la playa de El Palmar, sin hacer mención a la práctica de surf se nos hace tarea imposible. El surf forma parte esencial de la identidad de El Palmar y representa un modelo de turismo responsable, saludable y respetuoso con el medio ambiente". De hecho, continúa detallando que "es uno de los destinos de surf más reconocidos del sur de Europa. La cultura vinculada al mar, el estilo de vida sostenible asociado al surf y la amplia oferta de escuelas y servicios especializados han convertido esta zona del litoral vejeriego en un referente internacional para surfistas de todos los niveles".

Con esta acción promocional, el Ayuntamiento busca reforzar la imagen de Vejer como destino abierto todo el año, ligado al deporte, la naturaleza y las experiencias auténticas. Este vídeo muestra la verdadera dimensión de El Palmar como destino de surf no sólo en verano sino también durante todo el año. Por su parte, la Delegación de Turismo, dirigida por la concejala Dominika Paradiso, se muestra muy satisfecha con la promoción ofrecida desde el stand del Patronato de Turismo de Cádiz en esta importante feria.