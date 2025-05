La playa de Cádiz reservada para entrenamiento militar y para vacas retintas

Las playas de Cádiz tienen un encanto especial que las hacen únicas. Sus aguas turquesas y cristalinas, así como su arena dorada, destacan en un paisaje repleto de contrastes que enamoran a cualquiera que las visite. Sin embargo, existen algunas playas que no son tan accesibles de visitar y que presentan ciertas peculiaridades.

La playa del Retín, también conocida como Cañillos o Pajares, se encuentra a medio camino entre Barbate y Zahara de los Atunes. Este lugar salvaje y completamente idílico presenta una serie de limitaciones. Durante los meses de invierno su acceso está cerrado debido a que aquí se realizan maniobras militares los 250 días al año.

Esta playa se encuentra en la zona militar del Campo de Adiestramiento del Retín y, por esta razón, en ella se realizan desembarcos y maniobras militares. Para poder disfrutar de este paraje salvaje e idílico tendrás que esperar a que llegue el verano, que es cuando cesan los ejercicios militares.

Desde militares a vacas retintas

Durante los meses de invierno esta playa se convierte en un auténtico campo de adiestramiento. Los militares realizan sus maniobras, pero no son los únicos que acceden a estos arenales. En esta playa se pueden encontrar vacas retintas, autóctonas de la zona, paseando tranquilamente por este enclave natural.

Esta playa mantiene su entorno natural al encontrarse en la zona militar / @vacacionesprovinciadecadiz

Los extensos pastos de la zona conducen a estos ejemplares hacia este idílico lugar. Aunque en verano, con los turistas, no pueden bajar a la playa ya que se cerca la zona para que no accedan. Sin embargo, una vez que la temporada alta acaba, las vacas retintas vuelven a campar a sus anchas por esta maravillosa playa.