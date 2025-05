El chorlitejo patinegro, una pequeña especie protegida que seguro que has visto corretear por las playas de Cádiz

Si has paseado por las playas gaditanas seguramente habrás visto corretear por su orilla un ave de tamaño pequeño que habrá despertado tu interés. El chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), es un habitante característico de playas, arenales costeros, saladares y lagunas. Visible en lugares como la playa de La Barrosa (Chiclana), Punta del Boquerón (San Fernando) o Castilnovo (Conil), entre otras.

Esta especie protegida ha sufrido intensamente el acusado proceso de transformación de las playas y humedales, lo que ha provocado su progresiva disminución. Según indica la Sociedad Española de Ornitología “aunque las aves españolas se muestran más bien sedentarias o, a lo sumo, dispersivas, durante el invierno las costas y lagunas de nuestro país reciben un considerable número de ejemplares procedentes de otras latitudes de Europa”.

Aunque la hayamos visto por las playas de Cádiz, esta especie se distribuye en la Península por todo el litoral mediterráneo, el litoral atlántico de Andalucía y algunos puntos de la costa gallega, así como diversas localidades del interior de Andalucía y en La Mancha. Sin embargo, el chorlitejo patinegro “es una especie de distribución muy amplia, casi cosmopolita, que aparece también en América del Norte y del Sur, África, Asia y Europa, donde cría, principalmente, en torno a los mares Mediterráneo y Negro”.

Una especie protegida

Desde la Delegación de Medio Ambiente y Patrimonio Natural, del Ayuntamiento de Conil, se ha recordado que actualmente estamos en plena temporada de cría de especies silvestres protegidas, como el chorlitejo patinegro. Este ave, que en Conil nidifica y cría principalmente en la playa de Castilnovo, está bajo un programa de vigilancia y protección promovido por AGADEN-Ecologistas en Acción, y actualmente es muy vulnerable. Unas acciones que se aplican en otros lugares de la costa gaditana como, por ejemplo, la Punta del Boquerón (San Fernando), playa de Canillos y Retín (Barbate) y Los Lances (Tarifa).

En estas zonas se recuerda la prohibición de ir con perros, pues suponen un riesgo para la crianza de estas especies protegidas. Ni siquiera con correa está permitido, ya que su simple presencia perturba a estas especies y pueden llegar a abandonar al nido o a los polluelos. Por ello los propietarios se exponen a ser multados.

Respecto a los polluelos, son nidífugos, lo que significa que desde el momento que nacen abandonan el nido y corretean junto a sus padres en las dunas y en la orilla. Esto aumenta el riesgo y la exposición. Por ello se hace vital la comprensión y el compromiso de los usuarios de playas para que colaboren en el éxito de este proyecto de protección, y que no se arriesguen a ser multados llevando a sus perros a una playa natural como Castilnovo, y mucho menos en temporada de cría de especies protegidas. Pero lo ideal es que no lo hagan por concienciación, y no por miedo a ser multados.