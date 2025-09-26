Todos los planes culturales y qué visitar gratis este sábado por el Día Mundial del Turismo en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz conmemora el Día Mundial del Turismo este sábado, 27 de septiembre. El lema de este 2025 es 'Turismo y transformación sostenible', poniendo así el foco sobre el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo. De esta manera, durante toda la semana los municipios gaditanos se han volcado en una serie de actividades para poner en valor su patrimonio natural, histórico y cultural.

Ese compromiso por su tierra es lo que ha llevado a los municipios gaditanos a volcarse en el Día Mundial del Turismo, que culminará este fin de semana con diversas actividades. Visitas guiadas a monumentos de manera gratuita, rutas teatralizadas y talleres, son algunos de los planes que podrás hacer este sábado, 27 de septiembre, en Cádiz, San Fernando, El Puerto, Medina Sidonia, Ubrique o Vejer, entre otras localidades. Así que si quieres conocer más a fondo su historia no desaproveches la oportunidad de sumergirte en su cultura.

Cádiz

Ruta a pie ‘Gaditanas inolvidables’ de 17:30 a 19:00 horas. Aforo de 30 personas. Punto de encuentro: Centro de recepción de turistas (invitaciones a recoger aquí).

de 17:30 a 19:00 horas. Aforo de 30 personas. Punto de encuentro: Centro de recepción de turistas (invitaciones a recoger aquí). Panorámicas en el Bus Rojo (City Sightseeing) domingo 28 de septiembre de 09:00 a 18:00 horas. Recoger invitaciones en el centro de recepción de turistas.

San Fernando

Visita libre al Baluarte del Puente Suazo . Accede y visita de manera libre el espacio, donde dos paneles informan de la historia del baluarte y de su protagonista durante la Guerra de la Independencia Española.

. Accede y visita de manera libre el espacio, donde dos paneles informan de la historia del baluarte y de su protagonista durante la Guerra de la Independencia Española. Visita guiada al Real Instituto y Observatorio de la Armada . Pases guiados a las 10:00 y 12:00 horas. Imprescindible reserva previa aquí.

. Pases guiados a las 10:00 y 12:00 horas. Imprescindible reserva previa aquí. Visita guiada a la sala histórica del TEAR . Cuartel de batallones. Visita guiada a las 10:00 horas. Imprescindible reserva previa aquí.

. Cuartel de batallones. Visita guiada a las 10:00 horas. Imprescindible reserva previa aquí. Museo Naval. Apertura de 10:30 a 14:00 horas. Pases guiados a las 10:30 y 12:00 horas.

Apertura de 10:30 a 14:00 horas. Pases guiados a las 10:30 y 12:00 horas. Visitas teatralizadas al Castillo de San Romualdo . Pases guiados a las 17:00, 17:45, 18:30 y 19:15 horas. Acceso gratuito hasta cubrir aforo.

. Pases guiados a las 17:00, 17:45, 18:30 y 19:15 horas. Acceso gratuito hasta cubrir aforo. Taller vivencial La Vida en las Colonias Fenicias. De 11:00 a 13:00 horas en el Castillo de San Romualdo. Imprescindible reserva previa en el WhatsApp 615159798.

El Puerto de Santa María

Castillo de San Marcos . De 10:00 a 20:00 horas. Promoción D.M.T. 50% descuento en la entrada con audioguía quedando el precio en 5 euros por persona.

. De 10:00 a 20:00 horas. Promoción D.M.T. 50% descuento en la entrada con audioguía quedando el precio en 5 euros por persona. Centro interpretativo ‘El Puerto de los Cargadores a Indias’ . Visitas guiadas sábado 27 a las 17:30 horas. Gratuito. Reservas: centrocargadoresindias@elpuertodesantamaria.es

. Visitas guiadas sábado 27 a las 17:30 horas. Gratuito. Reservas: centrocargadoresindias@elpuertodesantamaria.es Gymkana familiar por el centro de la ciudad. La Duquesa de El Puerto y el robo del Siglo de Oro’. Punto de encuentro: plaza del Polvorista. Hora: 12:00 horas. Reserva gratuita en tuguiaencadiz@gmail.com

por el centro de la ciudad. La Duquesa de El Puerto y el robo del Siglo de Oro’. Punto de encuentro: plaza del Polvorista. Hora: 12:00 horas. Reserva gratuita en tuguiaencadiz@gmail.com Visita teatralizada Palacio de Aranibar. ‘Palacio de Aranibar. Un viaje teatral al pasado’. Hora: 11:00. Reservas: aranibarteatralizada@gmail.com

Medina Sidonia

11:00 horas. Conjunto Arqueológico del Castillo. Jaime García Astorga hablará del entorno natural de Medina Sidonia y sus aves.

Jaime García Astorga hablará del entorno natural de Medina Sidonia y sus aves. 12:00 horas. Museo Arqueológico MAMS. Salvador Montañés, director del museo, mostrará la importancia de la conservación y la investigación arqueológica.

Salvador Montañés, director del museo, mostrará la importancia de la conservación y la investigación arqueológica. 13:00 horas. Museo Etnográfico. El artesano Joaquín Benítez Mora enseñará el arte de la cestería tradicional.

El artesano Joaquín Benítez Mora enseñará el arte de la cestería tradicional. 16:30 horas. Oficina de Turismo. Visita guiada gratuita: paseo por las puertas y lienzos de murallas (reserva previa)

Vejer de la Frontera

Museo de Costumbres/Museo de Historia. De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Castillo . De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Visita guiada a la Fundación Montenmedio Contemporánea. A las 10:30 horas. Precio: 5 euros. Reservas al teléfono 956455134 o reservas@fundacionnmac.org

Ubrique