Este pequeño pueblo vivirá la carrera "más loca" de la provincia de Cádiz: los autos locos ya tienen fecha para revolucionar sus históricas calles

Los autos locos volverán a revolucionar las calles de Medina Sidonia este 2026. Es uno de los eventos más divertidos y originales que se celebran en este pequeño pueblo de Cádiz y que despierta gran curiosidad. La de este año será la cuarta edición de la Carrera Autos Locos de Medina Sidonia y si no quieres perdértela apunta bien la fecha.

El concejal de Deportes y Fiestas, José María Bancalero, junto a miembros de la Asociación "Comando Alpaca", han presentado el cartel oficial de la cuarta edición de la Carrera de Autos Locos de Medina Sidonia. Un cartel que este año está protagonizado por las vecinas asidonenses, Ana Flor Macías y Alicia Flor Torres, que participaron en la edición pasada con un increíble auto loco.

Fecha de los Autos Locos en Medina

La carrera de Autos Locos de este 2026 se celebrará el próximo domingo, 8 de marzo, y se dividirá en dos mangas. La primera manga comenzará a las 10:30 horas y la segunda al término de la primera manga. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Medina Sidonia junto a la Asociación "Comando Alpaca" y la Asociación Deportiva "El Cerníkalo".

Y como toda carrera, también habrá un premio final. Se premiarán las categorías Auto más Veloz, Original, Espectacular y Especial del Público. El plazo de inscripción para inscribirse a la carrera de este año finalizará el próximo 27 de febrero, a las 14:00 horas. Podrás consultar las bases en este enlace y para informarte sobre las inscripciones podrás hacerlo enviando un mensaje de WhatsApp al número 608928834.