Este pequeño pueblo de la sierra de Cádiz despedirá el verano entre luz y magia

Para despedir el verano como se merece solo se necesita magia y un poco de luz. Y en Villamartín saben hacerlo bien. Este pequeño pueblo de la sierra de Cádiz despide agosto con una de sus noches más especiales. Este sábado, 30 de agosto, se celebrará ‘Villamartín es Luz’, que contará con una programación muy musical.

La cita contará con cinco actuaciones en directo repartidas en distintos rincones del municipio. Además, el Museo Histórico Municipal abrirá sus puertas de 21:00 a 01:00 horas. En cuanto a los conciertos, arrancará a las 21:00 horas en La Farola, con la actuación de Iris Green, seguida de Diego Valdivia en los jardines del museo a las 21:30 horas.

A las 22:00 horas será el turno de María Márquez en la plaza del Ayuntamiento, mientras que a las 23:00 horas la avenida de la Feria acogerá el concierto de Comerranas Music Band y Callearte. Además, se contará con la participación del grupo Los Purrunpúm.

La música será parte de la magia que se vivirá en este pueblo de Cádiz, que se iluminará con más de 3.000 velas, transformando así las calles en un espectáculo visual. Será una oportunidad para enamorarte aún más del encanto de este pueblo blanco de Cádiz a la luz de las velas y dejarte llevar por esta velada musical al aire libre.

La organización del evento cuenta con el impulso de la Delegación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Villamartín, la colaboración de la Diputación de Cádiz y la implicación de la Asociación Mujeres Independientes Asociadas (MIA), que reúne a 400 mujeres volcadas en hacer posible esta cita. Desde el Consistorio se destaca que la localidad se volcará para convertir la noche en un auténtico broche de oro del verano cultural.