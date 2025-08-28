El barrio de Cádiz más antiguo de Europa se convertirá en un zoco medieval

El barrio más antiguo de Europa volverá a convertirse en un zoco medieval gracias al Mercado Andalusí que se celebrará los días 29, 30 y 31 de agosto. Un año más, los artesanos y artesanas se convertirán en figuras centrales de la vida cotidiana con la recreación de este zoco del Al-Ándalus. La música, los productos artesanales, el cuero, la gastronomía y las actuaciones, volverán a integrarse y mezclarse con el día a día de uno de los barrios más antiguos de la ciudad.

Durante estos tres días el casco histórico se llenará de vida, de color, de olores, de ambiente y de magia gracias a este mercado que contará con cerca de medio centenar de puestos. En el mercado se podrán encontrar productos de diferentes variantes como marroquinería, vidrio, juegos y juguetes, moda y complementos, decoración, cerámica o plantas. Además de productos artesanales típicos de nuestra tierra también podremos disfrutar de una gran variedad de espectáculos, juegos, talleres y música en horario de mañana y de tarde.

Durante estos tres días, un total de 45 comerciantes se instalarán en las calles del barrio del Pópulo y en la Plaza de la Catedral, para recrear un zoco medieval, donde se pondrán a la venta productos de origen andalusí como inciensos, orfebrería, marroquinería, cristal, quesos o dulces, entre otros. Como novedad, este año también se instalará una tetería en la Plaza de la Catedral donde se podrán degustar diferentes variedades de té.

Ambiente del Mercado Andalusí en ediciones anteriores / JESÚS MARÍN

El Mercado Andalusí, organizado por el Ayuntamiento de Cádiz con la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz, también ofrecerá a los visitantes una programación cultural y de ocio donde tendrán cabida diferentes animaciones, así como talleres artesanales. Entre las animaciones, habrá diferentes compañías de música, danza, malabares, zancudos o la guardia real, entre otros. Intérpretes como Bufón Rojo o Nazareth , la niña del fuego, realizarán diferentes espectáculos durante el horario del Mercado, que también contará con diferentes talleres artesanales. Entre otros, los visitantes podrán acceder a talleres de alfarería, esparto, de danza del vientre, de escribanía árabe o de babuchas.

Durante los tres días, también habrá atracciones para los más pequeños. Habrá un espacio infantil con más de doce juegos de mesa, así como una noria manual. El horario del Mercado Andalusí será viernes y sábado, de 11:30 a 14:30 horas, y de 18:00 a 00:00 horas, y el domingo, el horario será el mismo, pero se adelantará el cierre a las 23.30 horas.