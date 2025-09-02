Este pequeño pueblo costero de Cádiz celebra una preferia muy divertida y refrescante para los más pequeños
El paseo marítimo de Conil acoge este martes una fiesta infantil a partir de las 17:30 horas
La Feria de Conil, en Honor a la Patrona, la Virgen de las Virtudes, es una de las más esperadas de la costa de Cádiz durante el mes de septiembre. No hay mejor forma para despedir el verano que disfrutando de la alegría y el buen ambiente que ofrece esta feria de Interés Turístico de Andalucía.
El pistoletazo de salida tendrá lugar este martes, 2 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, en el paseo marítimo de Conil. Los más pequeños podrán disfrutar de una divertida y refrescante jornada con la Fiesta Infantil Pre Feria, organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Conil y la delegación municipal de Infancia.
Con esta celebración, los más pequeños podrán despedir el verano a lo grande y así darle la bienvenida a una de las ferias más esperadas de la costa gaditana. Una jornada familiar que tendrá lugar en el paseo marítimo de la localidad, donde habrá hinchables, toros mecánicos para todas las edades, fiesta de la espuma, fiesta polvos Holy y zumba familiar con Jessica Mayorga.
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE - DÍA DEL NIÑO RECINTO FERIAL
- Todas las atracciones tendrán precio especial: 2,50 euros las infantiles y 3 euros las juveniles, gracias a la Asociación de Feriantes.
- De 19:30 a 01:00 horas. Servicio de tren turístico gratuito para niños/as y padres/madres con salida desde la rotonda de El Punto hasta el recinto ferial, gracias a la Asociación de empresas y comercios de Conil.
- El horario de atracciones será sin música de 20:00 a 22:00 horas y habrá servicio de bus urbano todos los días de 21:00 a 05:00 horas.
- 21:30 horas: Inauguración oficial del Real de la Feria con encendido del alumbrado extraordinario, presencia de autoridades municipales y cortejo de los galardonados de la Feria 2025, acompañados por la Asociación Filarmónica “Ciudad de Conil”.
- 22:00 horas: VII Gran Gala de Reconocimientos de Personas Relevantes de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de las Virtudes 2025, presentada por Guillermo Ortiz Chaves.
- Galardonados: Categoría cultural: Santiago de Fuentes; Categoría del mayor: Manuel Muñoz Sánchez; Categoría solidaria: Diego Virués Alvarado y Categoría académica: IES Los Molinos: Iker Pérez de Heredia González y María Ramírez Zájara; Colegio J. Mª y José: Lola Brenes Ureba y Antonio Manuel Muñoz Amado; IES La Atalaya: Alejandro Lobón Rodríguez e Irene Martínez Sánchez
- 23:00 horas: Actuación de la Academia de baile de Chari Calderón en la Caseta Municipal.
- 24:00 horas: Concierto del grupo D’Lunares en la Caseta Municipal.
