Este pequeño pueblo costero de Cádiz celebra una preferia muy divertida y refrescante para los más pequeños

La Feria de Conil, en Honor a la Patrona, la Virgen de las Virtudes, es una de las más esperadas de la costa de Cádiz durante el mes de septiembre. No hay mejor forma para despedir el verano que disfrutando de la alegría y el buen ambiente que ofrece esta feria de Interés Turístico de Andalucía.

El pistoletazo de salida tendrá lugar este martes, 2 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, en el paseo marítimo de Conil. Los más pequeños podrán disfrutar de una divertida y refrescante jornada con la Fiesta Infantil Pre Feria, organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Conil y la delegación municipal de Infancia.

Con esta celebración, los más pequeños podrán despedir el verano a lo grande y así darle la bienvenida a una de las ferias más esperadas de la costa gaditana. Una jornada familiar que tendrá lugar en el paseo marítimo de la localidad, donde habrá hinchables, toros mecánicos para todas las edades, fiesta de la espuma, fiesta polvos Holy y zumba familiar con Jessica Mayorga.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE - DÍA DEL NIÑO RECINTO FERIAL