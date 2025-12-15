Este pequeño pueblo de Cádiz tiene un Belén Viviente con medio siglo de historia: participan 300 personas y se representan más de 30 escenas

Los pueblos de la provincia de Cádiz viven con especial tradición estas fechas navideñas. Algunos de ellos como, por ejemplo, Ubrique, Algar o Benamahoma, se vuelcan en representar los oficios y costumbres del pueblo de Belén en el siglo I. De esta manera, los vecinos de estos y otros municipios gaditanos viven con intensidad su Belén Viviente.

Atraídos por estas representaciones, son muchas las personas que se animan a visitar estos pueblos y disfrutar de las recreaciones. Uno de los más esperados será el de Coto de Bornos, que el próximo 20 de diciembre, a las 16:00 horas, celebrará su Belén Viviente, considerado el más antiguo de la provincia de Cádiz y uno de los más antiguos de Andalucía.

Una cita imprescindible en la que, prácticamente todas las casas de la localidad se implican en celebrar este Belén Viviente. Será una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, pudiendo disfrutar de la degustación de dulces típicos y chocolates, así como vivir en primera persona esta experiencia.

El 20 de diciembre, a las 16:00 horas, en la plaza San Juan de Ribera Coto de Bornos, comenzará la teatralización y luego puede hacerse el recorrido por las más de 30 escenas del nacimiento representadas. Se estima que la cifra de figurantes se acerca a los 150 y que, en total, unas 300 personas toman parte en la organización de esta cita realizando diferentes labores de producción, escenario, atrezzo, iluminación y otros trabajos que permiten convertir al Coto de Bornos en una recreación del pueblo de Belén en el Siglo I. El año pasado la organización calcula que unas 2.000 personas disfrutaron del evento.