El parque de Cádiz que deja asombrados a los turistas: “Merece la pena caminar bajo la sombra de los árboles y entrar en su gruta bajo la cascada”

Más allá del centro histórico de Cádiz y de sus maravillosas playas, el Parque Genovés constituye uno de los lugares más emblemáticos, serenos y populares de la ciudad gaditana. Recorrer este pulmón verde de la trimilenaria supone disfrutar de un agradable paseo por el segundo espacio verde más grande de la ciudad y el primero dentro del denso casco histórico.

Como detalla el Ayuntamiento de Cádiz, el Parque Genovés cuenta con una extensión de 30.000 m² y se inauguró en agosto de 1892. Fue declarado por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural y se encuentra incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. Conserva su imagen de jardín botánico de estilo romántico del siglo XIX.

Los turistas encontrarán aquí un lugar muy romántico y especial perfecto para sacar su lado más creativo y fotografiarse. Más de 150 especies distintas de árboles, palmeras y arbustos, la mayoría exóticas procedentes de otros continentes que gracias al excepcional “microclima” de la ciudad de Cádiz se han adaptado y conviven en armonía en este espacio verde.

Más de 150 especies de árboles, palmeras y arbustos, la mayoría exóticos, se integran en el parque / Ayuntamiento de Cádiz

La gruta de la cascada es su gran atractivo

Su acceso principal está en la plaza Rocío Jurado, desde donde se accede a una amplia avenida central, dividida en tres calles. El resto del parque se caracteriza por su asimetría, que se manifiesta en la diversidad de formas y el trazado de sus paseos. Uno de los lugares más destacados, que llama la atención del visitante, es el estanque con la cascada, por cuyo interior transcurre una gruta.

Además de las diferentes especies y este encantador rincón, ideal para fotografiarse, el Parque Genovés cuenta con una serie de elementos arquitectónicos y escultóricos entre los que destacan la fuente de los ‘Niños bajo el paraguas’ o las esculturas dedicadas a José María Pemán o la Batalla de Trafalgar, entre otras.