Un jardín de Cádiz entre los favoritos de Europa, según The Guardian

Cádiz es mundialmente conocida por su rica historia y unas vistas hermosas al mar desde su núcleo urbano. Un paseo por sus calles te llevará a descubrir lugares mágicos que te enamorarán al instante, así como de sus impresionantes playas que de seguro dejarán huella en tu alma.

Son tantos los atractivos con los que cuenta la capital gaditana que sus encantos no han sido indiferentes para los turistas extranjeros e incluso para la prensa internacional. De hecho, Cádiz ha sido destacada en numerosas ocasiones en medios internacionales de prestigio como The Times, The New York Times o The Guardian, entre otros.

De hecho, este último ha vuelto a fijarse en la ciudad gaditana para destacar “un pequeño jardín llamado Paseo de Carlos III, al lado del paseo marítimo de Cádiz”, en palabras de uno de sus lectores. Este encantador rincón gaditano ha sido seleccionado por los lectores de The Guardian como uno de sus lugares favoritos de Europa. La publicación continúa describiendo “una espléndida fuente bordeada de diseños tradicionales en azul y blanco, fundamental para un diseño geométrico que tiene pasillos de azulejos blancos y negros que desembocan en los patios”.

En cuanto a la vegetación de este pintoresco jardín resalta “setos que enmarcan flores del paraíso y flores violetas que caen junto a árboles cargados de naranjas”. Siguiendo con la descripción del lector “el sonido de las olas contra el malecón y los graznidos de los periquitos verdes se pueden escuchar en todo el parque gratuito”.

Paseo de Carlos III

Este espacio ideal para pasear junto a la zona amurallada de Cádiz data de 1927. Su arquitectura actual es obra del arquitecto Juan Talavera y Heredia, el mismo encargado de la remodelación de los jardines de la alameda Clara Campoamor y Hermanas Carvia Bernal. Su diseño sigue la línea creada por la Alameda, repitiéndose la secuencia de los jardines, con paseo sobre las murallas y una sucesión de glorietas y salones unidos por pasillos cubiertos en algunas ocasiones por pérgolas, así como el tipo de mobiliario utilizado, en base a cerámica trianera con elementos de hierro forjado. El Paseo de Carlos III, declarado como Bien de Interés Cultural e incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, sirve de unión entre el Parque Genovés y la alameda Clara Campoamor.