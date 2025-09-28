Parece jamón y viene del mar: así es la exquisita revolución gastronómica de Ángel León

El día que Ángel León (Aponiente) y Petaca Chico unieron fuerzas fue para crear un icono gastronómico que merece mención aparte. Este 28 de septiembre se celebra el Día Mundial del Jamón y, por ello, queremos poner en valor un producto estrella nacido en la provincia de Cádiz que no para de ganar adeptos. Y no, no es de bellota precisamente.

El Jamón del Mar es una obra maestra elaborada con la ventresca de un atún rojo de almadraba, curada al estilo ibérico. “Es un producto estremecedor, hemos conseguido hacer un corte que habla de España, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de los salazones y el mar”, asegura Ángel León.

Su sabor puede convertirse en una experiencia inolvidable en tu paladar. Además, no solo sorprende por su sabor, también porque encapsula la sostenibilidad y el respeto por el océano. Esta creación es fruto de la alianza entre Petaca Chico y el chef del Mar, cuyas seis estrellas Michelin avalan su buen hacer gastronómico.

Elaboración

Se selecciona solo la ventresca de Atún Rojo de mejor calidad y se realiza un corte con una forma similar a la del jamón ibérico. A continuación, se somete a la pieza a procesos de salado y secado similares a los del jamón. Cada pieza tiene su propio proceso de elaboración dependiendo del peso y de la cantidad de grasa infiltrada.

Descripción

Como resultado se obtiene una nueva forma, textura y manera de degustar el atún rojo, que evoca al jamón ibérico, sin perder la intensidad del sabor del auténtico Atún Rojo. Según indica Petaca Chico en la web, el Jamón del Mar siempre está disponible en Shopping Almadraba Edición Gourmet de Cádiz y en Almadraba Experience en Zahara de los Atunes. Además, de saborearlo en los espacios gastronómicos de Ángel León.