Ni pescaíto frito ni chicharrones, a Cádiz se viene por otro motivo más explosivo: “Jamás vimos unas bombas con tanto relleno”

“Hidalgo, te has lucido”, exclama aún con la boca llena la creadora de contenido, conocida en TikTok e Instagram como @palomitasdemaizyt, tras probar las bombas de chocolate de la pastelería Casa Hidalgo. El vídeo comienza en la plaza de la Catedral de Cádiz, confesando que “uno de los motivos por los que yo he venido no es ni las tortillitas de camarones, ni los chicharrones ni los erizos”.

La razón de su visita es mucho más explosiva y dulce. “Entrar aquí es joderte la vida porque ¿qué eliges?”, confiesa su pareja, ambos creadores de contenido de la misma cuenta. Al entrar en el clásico establecimiento de la plaza de la Catedral destaca que “la especialidad de aquí son las empanadas gallegas”, pero tenía ganas de dulce.

Así que, conocedores de la fama de las bombas de chocolate de Casa Hidalgo, no dudaron en probar la de chocolate blanco, kínder, chocolate y la de pistacho; la más cara de todas. “Cuesta tres euros y lleva 450 gramos de crema… ¿dónde está la rentabilidad de esto?”, asegura el tiktoker.

Sus caras de asombro con cada bocado lo dicen todo. La cantidad de crema y la calidad de esta, le han llevado a ser las más famosas de Cádiz. Solo los más rápidos consiguen probarlas, pues su fama es tanta que se acaban pronto. Casa Hidalgo solo funciona como despacho, así que podrás comprar los dulces y las empanadas para llevar.