Las palabras más típicas del verano que solo escucharás en Cádiz

Quienes alguna vez hayan disfrutado de Cádiz en verano habrán podido comprobar que durante los meses de julio y agosto el ambiente que se respira es un auténtico bastinazo. Playas de ensueño y unos restaurantes con una gastronomía única basada en el pescadito frito, atún y vinos de la tierra, entre otras maravillas. La alegría de su gente y el trato cercano con quienes visitan la ciudad cada verano, convierten a esta tierra en un lugar especial. Para que sientas Cádiz como si fuera tu casa te traemos unas palabras típicas de esta época estival y que escucharás a menudo, así que ¡toma nota!

Baraja

Podríamos referirnos a la baraja de cartas que se juega en La Caleta, pero también tiene otro significado. Una baraja es el cierre metálico de los establecimientos comerciales que, una vez que llega el verano, echan el cierre mucho más tarde aprovechando el ambiente de sus calles.

Casapuerta

Si hay algo muy andaluz y, sobre todo, típico de los pueblos y barrios de Cádiz es una casapuerta. Sabes que llega el verano cuando ves a las vecinas sentadas en sillas de playa en la puerta de la calle al liquindoi de todo.

Al Liquindoi

¿Estás pendiente de todo? ¿Eres una persona curiosa? Entonces estás At looking doing, o lo que es lo mismo, al tanto de todo.

Gargajillo

También conocido como cangrejera, es el zapato que se coloca uno para evitar que te pinchen las piedras ostioneras en playas como La Caleta o Sancti Petri. En verano puedes lucirlas con los pies desnudos, aunque en invierno algún guiri las llevará con calcetines.

Guachisnai

Una palabra muy típica de Cádiz que se refiere a alguien extranjero. Otra palabra parecida es guiri, refiriéndose a alguien de fuera. Los orígenes de guachisnai vienen porque un barco inglés llegó a la ciudad y un integrante del barco preguntó “What’s your name?”, a lo que un gaditano transformó la frase en “guachisnai”. Así que nada más verlo los gaditanos saben que es un guachisnai.

Bastinazo

Esta expresión es muy localista y, sobre todo, de Cádiz capital. Expresa la emoción positiva de algo, de hecho, es normal que a todos les guste Cádiz porque la ciudad es un bastinazo. Aún así, esta palabra también tiene una connotación negativa, siendo sinónimo de ordinariez y taco.

Jartible

Esta palabra es tan gaditana que incluso podría definirnos. Una persona es jartible cuando es pesada, insistente que incluso llega a ser molesta. ¿Te acuerdas del que jugaba a la pelota y caía al lado de tu sombrilla en la playa? Pues era un jartible.

Pescaíto

El pescaíto frito es un plato típico de Cádiz y no podía faltar en las expresiones del verano gaditano. Durante los meses de verano las terrazas se llenan de guachisnais dándose el festín con este plato estrella gaditano.

Aguatapá

Esta expresión se refiere al nivel del mar en la playa donde el bañista no llega a tocar el fondo con los pies.

Zambullá

Con este calor lo único que queremos es meter la cabeza debajo del agua y darnos una zambullá en la playa para refrescarnos.