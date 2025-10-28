Otoño de cine en El Puerto: estas son las películas y el documental que podrás ver gratis
La Cinemateca Otoño 2025 tendrá lugar todos los jueves de octubre, noviembre y diciembre, en los Cines Artesiete Bahía Platinum (Bahía Mar)
Uno de los planes más otoñales que no pueden faltar es ir al cine, más aún si las proyecciones son de carácter gratuito. Así que los más cinéfilos podrán disfrutar de la Cinemateca Otoño 2025 de El Puerto de Santa María, que contará con una programación de ocho películas y un documental durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en los Cines Artesiete Bahía Platinum.
En la programación de este año hay una destacada presencia de cine hecho por mujeres, con representación de las cinematografías georgiana, china o argentina. El ciclo cinematográfico comenzará a partir del 30 de octubre, todos los jueves, a las 20.00 horas; y se proyectará una cinta triunfadora en importantes festivales cinematográficos y que constituye, fundamentalmente, una muestra de los últimos trabajos de prestigiosos creadores del cine europeo.
Cada proyección será gratuita para los primeros 70 espectadores que recojan su invitación individual, disponible desde 30 minutos antes del inicio de la proyección en el propio vestíbulo de los Cines Artesiete Bahía Platinum, entregándose una invitación por persona.
Programación proyecciones Cinemateca Otoño 2025
- Jueves 30 de octubre. ‘Romería’, último trabajo de la premiada cineasta Carla Simón y que completa el proyecto iniciado con “Verano 1993” y continuado en “Alcarrás”, en su apuesta más arriesgada: recrear el amor de sus padres, fallecidos ambos en su primera juventud, víctimas de las drogas y el sida.
- Jueves 6 de noviembre. ‘A la deriva’, del director chino Jia Zhang Ke.
- Jueves 13 de noviembre. Documental ‘Almudena’, proyección especial con motivo de la Feria del Libro que se celebrará en El Puerto durante esos días y en el que podrá disfrutarse de este trabajo de la directora Azucena Rodríguez, amiga íntima de la escritora Almudena Grandes, que recopila sus conversaciones íntimas con ella y rescata numerosos testimonios y archivos inéditos.
- Jueves 20 de noviembre. ‘April’, de la cineasta Dea Kulumbegashvili, quien entrega un retrato psicológico y onírico sobre una ginecóloga acusada de negligencia que practica abortos clandestinos, cinta que obtuvo el Premio del Jurado en Venecia y el Premio Zabaltegi en San Sebastián
- Jueves 27 de noviembre. La reposición del clásico de Maurice Pialat ‘A nuestros amores’, cinta ganadora del premio César a la Mejor Película en 1984.
- Jueves 4 de diciembre. La producción argentina ‘Simón de la Montaña’, de Federico Luis, la gran ganadora de la Semana de la Crítica de Cannes, una película audaz que reflexiona sobre las crisis identitarias actuales.
- Jueves 11 de diciembre. ‘La buena letra’ de Celia Rico Clavellino, quien adapta con sutileza la novela de Rafael Chirbes y traza un drama íntimo, protagonizado por Enric Auquer, sobre los silencios de la posguerra y las heridas abiertas.
- Jueves 18 de diciembre. ‘On falling’, la película de la directora portuguesa Laura Carreira, creación galardonada en el Festival de San Sebastián con la Concha de Plata a la Mejor Dirección.
