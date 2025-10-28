Otoño de cine en El Puerto: estas son las películas y el documental que podrás ver gratis

Uno de los planes más otoñales que no pueden faltar es ir al cine, más aún si las proyecciones son de carácter gratuito. Así que los más cinéfilos podrán disfrutar de la Cinemateca Otoño 2025 de El Puerto de Santa María, que contará con una programación de ocho películas y un documental durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en los Cines Artesiete Bahía Platinum.

En la programación de este año hay una destacada presencia de cine hecho por mujeres, con representación de las cinematografías georgiana, china o argentina. El ciclo cinematográfico comenzará a partir del 30 de octubre, todos los jueves, a las 20.00 horas; y se proyectará una cinta triunfadora en importantes festivales cinematográficos y que constituye, fundamentalmente, una muestra de los últimos trabajos de prestigiosos creadores del cine europeo.

Cada proyección será gratuita para los primeros 70 espectadores que recojan su invitación individual, disponible desde 30 minutos antes del inicio de la proyección en el propio vestíbulo de los Cines Artesiete Bahía Platinum, entregándose una invitación por persona.

Programación proyecciones Cinemateca Otoño 2025