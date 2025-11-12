Así es el nuevo videoclip de Bunbury grabado en uno de los lugares más mágicos de este pueblo de Cádiz

Enrique Bunbury acaba de estrenar el vídeo de ‘La Voz’, la canción que es un adelanto de su nuevo disco y que guarda una estrecha relación con la provincia de Cádiz. Su nuevo trabajo audiovisual es una pieza que invita a dejarse llevar por el ritmo natural de las cosas, un fluir entre el ciclo de la vida, la muerte, la materia, el agua, la tierra y la luz.

Así que el lugar elegido por Bunbury para meditar sobre estos aspectos vitales ha sido Arcos de la Frontera, uno de los pueblos de Cádiz con más belleza de la provincia. El proyecto ha sido dirigido por el reconocido realizador sevillano Sergio Abuja, quien apostó por este municipio gaditano como escenario en el que fusionar arte, naturaleza y reflexión en un entorno tan singular como es el lago de Arcos.

El rodaje tuvo lugar en este enclave de gran belleza paisajística que ha servido de inspiración a numerosos artistas. De hecho, una de las imágenes que se aprecia en el videoclip es la del antiguo barco Mississippi, que se esconde encallado entre las aguas de este lago y que fue protagonista en películas de Manolo Escobar y Concha Velasco.

Para la grabación de esta pieza artística y musical, Abuja y su equipo optaron por una filmación en 16 mm con una cámara Bolex clásica, una decisión que dota a la pieza de una textura visual única y de un aire nostálgico que conecta con la esencia del mensaje de la canción.