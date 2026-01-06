No renuncies al Roscón de Reyes y prepáralo tú mismo siguiendo la receta del chef José Andrés: "Una tarta digna de un Rey"

En España es tradición levantarse por la mañana el 6 de enero y darle un bocado al Roscón de Reyes. Sin embargo, cada vez se come antes e incluso después de la llegada de sus Majestades de Oriente. Este delicioso pastel, de forma redonda y, tradicionalmente, decorado con frutas confitadas, es “una tarta digna de un Rey”, como señala el chef José Andrés en su web.

Este pastel, que podrás encontrar en pastelerías y supermercados, también lo puedes preparar tú mismo. Así que nos fijamos en la receta del chef José Andrés para que te aventures en hacer tú mismo este dulce pastel con forma de corona. En su caso, la receta incluye el relleno de nata, pero el Roscón de Reyes se puede rellenar de trufa, crema, cabello de ángel, o el sabor que más te guste.

Ingredientes para el Roscón de Reyes

2 tazas y media de harina de pan

2 cucharaditas de levadura granulada

1/2 taza de leche

1/3 taza de azúcar (añadir más, dependiendo del gusto)

1/3 taza de mantequilla

1 huevo y 1 yema

Ralladura de 1/2 naranja

1 cucharadita de ron oscuro

1/4 cucharadita de agua de azahar

1/4 cucharadita de sal

Para decorar: cáscara de naranja confitada y cerezas confitadas

Para el interior: 1 haba y 1 figurita de cerámica

Preparación

Para hacer la masa hay que verter la harina de pan, la levadura, la leche y el azúcar en el bol de una batidora de pie. Con este utensilio, que debe estar equipado con un gancho amasador, debe mezclar a velocidad baja durante 3 minutos. A continuación, hay que seguir mezclando estos ingredientes durante 3 minutos más a mayor velocidad. Despúes hay que reducir la velocidad de la batidora al mínimo y añadir la mantequilla. "Una vez incorporada, aumente la velocidad y siga mezclando unos 12-15 minutos hasta que la masa esté suave y elástica", explica José Andrés.

Cuando la masa esté lista hay que dejarla en un recipiente grande y cubrirla con film transparente para que fermente. Después, la amasaremos con las manos y formaremos una bola con ella sobre una superficie con harina. Hay que dejarla reposar 30 minutos más y después formar un círculo y un agujero en el centro para dale la forma del Roscón.

Una vez hecha la forma hay que esperar a que la masa aumente. Cuando veamos que ha cogido tamaño hay que precalentar el horno, batir un huevo y pintar la masa con la mezcla. En otro cuenco, mezcle 1-2 cucharadas de azúcar con la misma cantidad de agua, añada el azúcar y coloque encima la fruta confitada. Por último, hornee el bizcocho hasta que se dore, durante unos 35-40 minutos, y déjelo enfriar después.

Cómo hacer el relleno de nata

2 tazas de nata montada

1/3 taza de azúcar

Puede rellenar el Roscón de Reyes con el sabor que más le guste. En el caso de la receta de José Andrés, será con nata. Para ello, hay que juntar la nata montada y el azúcar en un bol de una batidora de pie con el accesorio batidor. A continuación, bata a velocidad media hasta que se formen «picos firmes» y transfiera la mezcla a una manga pastelera con punta de estrella. Abra el pastel por la mitad y rellénelo de nata. No te olvides de colocar el haba y una figurita sorpresa antes de cerrar el roscón con la otra mitad. ¡Y ya estaría, listo para comer!