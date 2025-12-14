Para los que no les amarga un dulce: así se hace el pan de Cádiz, una delicia que es más sencilla de preparar de lo que parece

Los más golosos disfrutan en estas fechas de los mejores dulces del año. Alfajores, amarguillos, tortas pardas, polvorones, turrones… y, cómo no, el pan de Cádiz. Este manjar es una receta típica gaditana hecho de una masa de mazapán rellena de confitura y que deja un sabor suave y almendrado.

Por estas fechas es común encontrar el pan de Cádiz en pastelerías y confiterías no solo de la ciudad, también en pueblos como Vejer o Medina Sidonia. Es también conocido como turrón de Cádiz y resulta mucho más sencillo de preparar de lo que pueda parecer. Te explicamos cómo se hace esta delicia navideña, siguiendo la receta de Directo al Paladar:

Ingredientes

Para 12 personas

Almendra molida250 g

Azúcar glas250 g

Clara de huevo62 g

Cabello de ángel (para el relleno)

Dulce de batata (para el relleno)

Yema de huevo1

Cómo hacer pan de Cádiz

Dificultad: Media

Tiempo total 35 m

Elaboración 30 m

Cocción 5 m

Reposo 2 h

En un bol mezclamos con nuestras manos la almendra molida junto con el azúcar glas y la clara de huevo hasta obtener una masa homogénea y suave. Mientras la dejamos reposar se puede preparar el relleno, en este caso usaremos de cabello de ángel. Colocamos el mazapán entre dos láminas de papel vegetal y lo extendemos con un rodillo. Cortamos tres rectángulos de 8x14 cm. Juntamos los recortes y los envolvemos en film para que no se sequen, pues los vamos a utilizar para cubrir el pan de Cádiz una vez montado.

Montaje y terminación del pan de Cádiz

Hay que cubrir la bandeja de horno con papel vegetal y colocar uno de los rectángulos sobre ella y extender una capa de cabello de ángel por encima. Así vamos haciéndolo capa por capa hasta el tercer rectángulo de mazapán y una segunda capa de cabello de ángel.

Estiramos el mazapán reservado con el rodillo hasta que alcance un tamaño que cubra toda la pieza. Ajustamos bien los laterales para que no se formen pliegues (especialmente en las esquinas), sellamos la base y recortamos el sobrante. Damos forma ligeramente, para que quede bien homogéneo.

Con el lado romo de un cuchillo hacemos el dibujo de la superficie. Pueden ser líneas paralelas o rombos. Pincelamos la superficie con la yema de huevo y llevamos el pan de Cádiz al horno, precalentado a 250ºC con calor arriba y abajo, durante cuatro minutos. Se puede encender el grill y dejarlo dos minutos más hasta que coja color dorado.