No busques más planes y quédate en Cádiz este fin de semana: conciertos gratuitos, competiciones náuticas y una feria gastronómica para chuparse los dedos

Con motivo de la Sail GP la ciudad gaditana vivirá un excelente ambiente en el que no faltará la gastronomía y la música

Imagen de archivo del ambiente de la Sail GP en la pasada edición
Imagen de archivo del ambiente de la Sail GP en la pasada edición / Diputación de Cádiz

El espectáculo de la Sail GP vuelve este año 2025 a la ciudad de Cádiz y las aguas de su Bahía con numerosas actividades. Entre ellas, la Diputación de Cádiz, ha anunciado que la programación se reforzará con una apuesta por la gastronomía local y la música.

En este sentido, gaditanos y visitantes podrán disfrutar durante este fin de semana de la segunda edición de la Feria Gastronómica ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’ y dos conciertos flamencos en la plaza de la Catedral.

La institución provincial ha señalado que la Sail GP trasciende de lo meramente deportivo para consolidarse como motor de desarrollo económico y social para la ciudad de Cádiz y su zona de influencia. En esta edición, el evento náutico vuelve a contar con el patrocinio de la Diputación, que se une al Ayuntamiento de Cádiz, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz o la Junta de Andalucía, en el apoyo a la competición.

Feria gastronómica y actuaciones

Este viernes, 3 de octubre, la plaza de la Catedral contará con dos conciertos flamencos. El primero de ellos, a las 21:00 horas, tendrá como protagonista a Encarna Anillo y, a las 22:30 horas, tendrá lugar la actuación de Miguel Catumba.

En cuanto a la jornada de este sábado, 4 de octubre, en horario de 17:00 a 21:00 horas, tendrá lugar la feria gastronómica ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’ en la plaza de España; y el domingo, 5 de octubre, entre las 12:00 y las 16:00 horas. Este evento gastronómico pone en valor la gastronomía de la zona, acercando al público los productos fabricados por pequeños productores de la zona y de kilómetro cero.

En la feria, los visitantes podrán disfrutar de stands con degustaciones de productos de la mano de sus productores; showcooking en vivo, con recetas elaboradas con ingredientes 100% gaditanos y foodtrucks con espacios de exposición y venta directa, para adquirir productos locales de forma cercana y sostenible. La programación contará con la participación de una gran cantidad de productores de diferentes sectores: vinos, aceites, quesos, conservas, panes artesanos, mieles, cervezas, pescados y mariscos, entre otros.

Programación de la SailGP fin de semana

VIERNES 3 DE OCTUBRE

  • 09.00 horas. Centro Náutico Elcano. Foiling days con la Escuela Municipal de Vela.
  • De 15.30 a 17.00 horas. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda. Carreras de prácticas previas al GP.
  • 21.00 y 22.30 horas. Plaza de la Catedral. Flamenco con Encarna Anillo a las 21 horas y de Miguel Catumba a las 22.30.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

  • De 11.00 a 15.00 horas. Plaza de San Antonio. Fiesta infantil.
  • A partir de las 12 horas. Plaza del Falla, Mentidero y del Falla. Actuaciones de Carnaval de los finalistas adultos y primeros premios de juveniles en la plaza del Falla y el Mentidero y de los primeros premios de infantiles/juveniles en la plaza de San Antonio.
  • De 12.00 a 19.00 horas. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.
  • 13.00 y 18.00 horas. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Ballet Joven.
  • 14.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.
  • 15.30 a 17.00 horas. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del primer día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.
  • De 17.00 a 21.00 horas. Plaza de España. Feria ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’.
  • 20.00 horas. Avenida Duque de Nájera junto a La Caleta. Conciertos de Viento Fest con Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

  • De 12.00 a 14.00 horas. Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Animación ‘Los paseantes’.
  • De 12.00 a 16.00 horas. Plaza de España. Feria ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’.
  • 12.00 a 19.00 horas. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.
  • 14.00 horas. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.
  • 15.30 a 17.00 horas. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del segundo día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.

