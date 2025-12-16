Cádiz en Navidad compite en belleza con la de Vigo, Madrid y Valencia, según la Inteligencia Artificial de Google

La Navidad en Cádiz está dando mucho de qué hablar. La ciudad gaditana, con más de 3.000 años de historia y la más antigua de Occidente, es una de las más bonitas de España para visitar por estas fechas. Su alumbrado navideño y su amplio programa de actividades dejan sin palabras a todo aquel que la visita.

Esto ha hecho Google que, usando su Inteligencia Artificial, ha dejado a los usuarios de su cuenta de Instagram sin palabras. El gigante tecnológico ha utilizado Gemini para recrear cómo se ven ciudades como Vigo, Valencia, Madrid y Cádiz en estas fechas tan especiales.

“Toda la magia navideña… ahora en la palma de tus manos”, señala la publicación de Google España, acompañada de las imágenes creadas con la IA de cómo se verían estas ciudades españolas. En el caso de Cádiz, se refleja la belleza de una parte de su casco histórico, donde no falta el mercadillo navideño de la plaza de la Catedral, a los pies de esta.

El teatro romano, el más antiguo de la Hispania Romana, es otro de los elementos históricos que no pueden faltar en esta recreación, así como la Catedral de Cádiz y el malecón gaditano. Otros edificios destacables son sus azoteas y las torres miradores, donde seguramente se asomaría la Torre Tavira.

Cómo crear la magia navideña de tu ciudad con Gemini

En los comentarios de la publicación, Google España, ha dado a conocer los pasos a seguir si quieres crear tú mismo esta recreación navideña de tu ciudad o pueblo. Para ello, tendrás que entrar en la app de Gemini o en goo.gle/usagemini. A continuación, seleccionar la opción Imagen y escribir el prompt: “Crea una escena 3D isométrica en vista superior de 45° de [tu ciudad] en Navidad, con lugares emblemáticos como [lugares de tu ciudad]. Incluye luces festivas, decoraciones, ambiente acogedor de invierno y texturas realistas con iluminación suave. Añade calles mojadas, niebla y luz nublada del norte. Usa un fondo limpio y minimalista con el título “[tu ciudad]” en el centro superior”.