Así luce en Navidad el pueblo de Cádiz más bonito de España y en el que más llueve de todo el país: magia y encanto entre montañas

Las luces navideñas no son los únicos elementos decorativos por estas fechas. Las flores de Pascua llenan de colores rojos y vivos los rincones con más encanto de los pueblos de Cádiz. Las calles y las plazas de estos enclaves se llenan de macetas rojas, así como las fachadas de los hogares. Uno de ellos ha sido Grazalema, el pueblo de Cádiz donde más llueve de todo el país y uno de los más bonitos de España.

El Ayuntamiento de Grazalema ha compartido imágenes de cómo está quedando este pueblo blanco gaditano entre montañas, gracias a la decoración navideña de las flores de Pascua que ya lucen en los rincones con más encanto de Grazalema.