Grazalema en Navidad
Grazalema en Navidad / Ayuntamiento de Grazalema

Así luce en Navidad el pueblo de Cádiz más bonito de España y en el que más llueve de todo el país: magia y encanto entre montañas

Grazalema es uno de los pueblos blancos gaditanos más bellos para visitar estas navidades

Podría ser Laponia, pero este municipio de Cádiz no tiene nada que envidiarle a cualquier ciudad de Europa en Navidad

Las luces navideñas no son los únicos elementos decorativos por estas fechas. Las flores de Pascua llenan de colores rojos y vivos los rincones con más encanto de los pueblos de Cádiz. Las calles y las plazas de estos enclaves se llenan de macetas rojas, así como las fachadas de los hogares. Uno de ellos ha sido Grazalema, el pueblo de Cádiz donde más llueve de todo el país y uno de los más bonitos de España.

El Ayuntamiento de Grazalema ha compartido imágenes de cómo está quedando este pueblo blanco gaditano entre montañas, gracias a la decoración navideña de las flores de Pascua que ya lucen en los rincones con más encanto de Grazalema.

Decoración navideña Grazalema
1/7 Decoración navideña Grazalema / Ayuntamiento de Grazalema
Decoración navideña Grazalema
2/7 Decoración navideña Grazalema / Ayuntamiento de Grazalema
Decoración navideña Grazalema
3/7 Decoración navideña Grazalema / Ayuntamiento de Grazalema
Decoración navideña Grazalema
4/7 Decoración navideña Grazalema / Ayuntamiento de Grazalema
Decoración navideña Grazalema
5/7 Decoración navideña Grazalema / Ayuntamiento de Grazalema
Decoración navideña Grazalema
6/7 Decoración navideña Grazalema / Ayuntamiento de Grazalema
Decoración navideña Grazalema
7/7 Decoración navideña Grazalema / Ayuntamiento de Grazalema

También te puede interesar

Lo último

stats