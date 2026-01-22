Naturaleza a través del objetivo: un rally fotográfico en uno de los enclaves naturales más especiales de la Bahía de Cádiz

La Bahía de Cádiz puede presumir y presume de tener unos espacios naturales únicos compuesto de parques naturales, marismas, salinas y esteros. Un paraíso natural con una rica biodiversidad y donde habita la avifauna. Lugares que se recorren a través de sus senderos y que te permite contemplar desde la distancia una belleza natural inexplicable.

Para destacar esa belleza y a la vez conmemorar el Día Mundial de los Humedales, no hay nada mejor que hacerlo a través de la fotografía. Una imagen vale más que mil palabras, así que los amantes de la fotografía podrán participar en el I Rally Fotográfico, organizado por la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza y el Parque de los Toruños y la Algaida, para poner en valor este paraje natural.

Este Rally Fotográfico se celebrará el próximo domingo, 1 de febrero, en el Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida (El Puerto de Santa María), uno de los enclaves naturales más singulares de la Bahía de Cádiz. Podrás dedicar toda la mañana, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, a fotografiar la naturaleza, con un formato ágil y directo pensado para disfrutar del parque y poner en valor sus humedales a través de la imagen.

Detalles del concurso fotográfico

Participar en el I Rally Fotográfico Día Mundial de los Humedales tendrá premio. El primer premio será de 200 euros, el segundo de 100 euros y el tercer premio de 50 euros. Cada participante podrá presentar hasta 3 fotografías. Además, las 30 fotografías finalistas formarán parte de una exposición colectiva en el propio Parque del 26 de febrero al 19 de marzo, con acto de inauguración y entrega de premios.

Para participar es necesario inscribirse antes del 30 de enero a las 23:59 horas, a través de este formulario.