Tiempo
La nueva borrasca Ingrid trae lluvia y frío a Cádiz: Aemet avanza el día de mayor apogeo y cómo afectará a la provincia

Naturaleza a través del objetivo: un rally fotográfico en uno de los enclaves naturales más especiales de la Bahía de Cádiz

Los amantes de la fotografía podrán participar en el I Rally Fotográfico por el Día Mundial de los Humedales

Aprende a hacer cosmética natural en pleno corazón de la Sierra de Cádiz por el Día Mundial de la Educación Ambiental

Flamencos en la Bahía de Cádiz
Flamencos en la Bahía de Cádiz / Ana Cristina Ruiz

La Bahía de Cádiz puede presumir y presume de tener unos espacios naturales únicos compuesto de parques naturales, marismas, salinas y esteros. Un paraíso natural con una rica biodiversidad y donde habita la avifauna. Lugares que se recorren a través de sus senderos y que te permite contemplar desde la distancia una belleza natural inexplicable.

Para destacar esa belleza y a la vez conmemorar el Día Mundial de los Humedales, no hay nada mejor que hacerlo a través de la fotografía. Una imagen vale más que mil palabras, así que los amantes de la fotografía podrán participar en el I Rally Fotográfico, organizado por la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza y el Parque de los Toruños y la Algaida, para poner en valor este paraje natural.

Este Rally Fotográfico se celebrará el próximo domingo, 1 de febrero, en el Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida (El Puerto de Santa María), uno de los enclaves naturales más singulares de la Bahía de Cádiz. Podrás dedicar toda la mañana, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, a fotografiar la naturaleza, con un formato ágil y directo pensado para disfrutar del parque y poner en valor sus humedales a través de la imagen.

Detalles del concurso fotográfico

Participar en el I Rally Fotográfico Día Mundial de los Humedales tendrá premio. El primer premio será de 200 euros, el segundo de 100 euros y el tercer premio de 50 euros. Cada participante podrá presentar hasta 3 fotografías. Además, las 30 fotografías finalistas formarán parte de una exposición colectiva en el propio Parque del 26 de febrero al 19 de marzo, con acto de inauguración y entrega de premios.

Para participar es necesario inscribirse antes del 30 de enero a las 23:59 horas, a través de este formulario.

También te puede interesar

Lo último

stats