Aprende a hacer cosmética natural en pleno corazón de la Sierra de Cádiz por el Día Mundial de la Educación Ambiental

Si estás cansado de hacer siempre lo mismo y quieres conectar con la naturaleza yendo más allá, toma nota del Taller de Cosmética Natural que tendrá lugar en el Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental. Este espacio, que apuesta por actividades relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente, acogerá este taller gratuito el próximo 31 de enero.

El Día Mundial de la Educación Ambiental es importante porque se conmemora el despertar de la concienciación sobre la problemática ambiental. Para ello, esta actividad, está pensada para concienciar sobre la importancia que tienen las plantas autóctonas en la biodiversidad y su relación con los polinizadores.

Para ello, las Educadoras Ambientales, impartirán un interesantísimo taller sobre las mismas y, a continuación, se elaborarán recetas cosméticas, cuya base de efectividad tendrá como ingredientes las plantas autóctonas de la zona. Así que, si quieres aprender a elaborar cosmética natural y usar las plantas como fuente de inspiración para los tratamientos de belleza, este taller te espera.

Para participar solo tendrás que reservar en este enlace. En cuanto al taller de cosmética, la primera parte de esta actividad está pensada para concienciar sobre la importancia que tienen las plantas autóctonas en la biodiversidad y su relación con los polinizadores. En la segunda parte, se llevará a cabo una dinámica en la que se elaborarán alguna(s) receta(s) de cosmética natural, como podrían ser bálsamos o cremas hidratantes.

Horarios