Música, arte y tradición han rendido homenaje a la cultura andaluza en el Tinglao' de Cruzcampo este verano

Una de las experiencias con más acento en Andalucía se despide consolidándose como un plan cultural imprescindible. El Tinglao’ de Cruzcampo ha reunido a más de 30.000 personas para homenajear la cultura andaluza fusionando música, arte y tradición de una manera rompedora.

Lo que nació en octubre de 2024 como un evento único en Málaga se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan experiencias culturales con formatos innovadores. Durante este verano, Tinglao’ ha recorrido algunos de los festivales más importantes de Andalucía, como Interestelar Sevilla, Marenostrum Fuengirola o Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, además de llevar su energía y creatividad al Papaya Playa en El Palmar de Vejer, un referente veraniego de la costa gaditana donde cerró la temporada el pasado 5 de septiembre entre claveles rojos y abanicos gigantes, que se han convertido ya en un símbolo inequívoco de que hay cerca un Tinglao’ de Cruzcampo.

Con un concepto que celebra nuestra cultura de forma diferente, de la mano de artistas andaluces que manosean sus raíces para hacer cosas distintas, Tinglao’ ha sorprendido con performances únicas, arte en vivo, moda, gastronomía y música de artistas locales.

Triana Ramos en el Tinglao' de Cruzcampo de Papaya Playa / Cruzcampo

Una celebración con mucho acento

Así, más de 30.000 personas de toda Andalucía han disfrutado de Las Migas y su flamenco fusión, libre y enérgico; del punto vintage de los vinilos de 7’’ del colectivo 45 Fever, con acompañantes como Roxanna Pappalardo o el guitarrista Ezequiel Reina; han bailado al ritmo del “tecnito guarro” de Lospicy, frescos, atrevidos y fiesteros, y han vivido en primera persona el descaro y el desparpajo de la coreógrafa Triana Ramos. Además, más de 10.000 han posado con mucho acento en el photocall, se han dejado maquillar a la Cruzcampo, han lucido tatuajes temporales diseñados por Jorge El Del Llorón (@jlr_clavelesytribales) y han competido entre ellas siguiendo coreografías frescas y divertidas. Estos ingredientes han permitido que Tinglao’ se consolide como una experiencia en la que vivir el acento en primera persona.

“Con Tinglao’ hemos demostrado que Cruzcampo es mucho más que una cerveza: es una forma de celebrar la identidad andaluza, de vivirla y compartirla con mucho acento. Estamos muy orgullosos de haber llevado esta experiencia a personas de toda Andalucía y de que cada parada se haya convertido en una fiesta del talento local”, afirma Laura Pérez, directora de Marketing de Cruzcampo.

Cruzcampo reafirma así su compromiso con la cultura y el talento andaluz, apostando por iniciativas en las que el público pueda descubrir y disfrutar de propuestas auténticas y creativas. Tinglao’ se ha abierto un hueco dentro de citas de referencia, llevando la experiencia inclasificable de Cruzcampo a nuevos escenarios.