Este municipio de Cádiz se llama igual que un pueblo mágico de Jaén y ambos tienen un ascensor panorámico que lleva a su parte más antigua

Lo nuestro y lo conocido puede resultarnos únicos, pero nada más lejos de la realidad. Hay ciudades que van más allá de sus propias fronteras y que tienen relación incluso con otros países del mundo. Si la conexión de la playa de La Barrosa con el sur de Australia te impresionó, ahora te asombrará saber que Chiclana no es única.

Este municipio de Cádiz, que ha superado los 93.000 habitantes, está hermanado con un pueblo mágico de Jaén. Desde el año 1976 Chiclana de Segura, conocida como la ‘Caeciliana romana’ se encuentra hermanada con nuestra Chiclana, la de La Frontera, a pesar de que le separan 34 kilómetros.

Ambos lugares comparten nombre porque tienen un origen etimológico común, aunque su diferenciación se debe a su historia: "Chiclana de la Frontera" se llama así por su pasado como zona fronteriza entre reinos cristianos y musulmanes durante la Reconquista, mientras que "Chiclana de Segura" simplemente conserva el nombre de origen romano (Caeciliana), sin llevar un apellido de este tipo porque no tuvo el mismo contexto histórico.

Que ambas se llamen igual, aunque tengan apellidos diferentes, es algo que puede resultar curioso, pero que además tengan similitudes en su entramado urbano es algo que sorprende aún más. Y es que, tanto Chiclana de la Frontera como Chiclana de Segura cuentan con un ascensor panorámico que te lleva a la parte más antigua de la ciudad.

En el caso de Chiclana de la Frontera, la Torre del Castillo, es un ascensor panorámico que aún no está abierto al público pero que conectará con la historia de hace 3.000 años. Por aquel entonces, los fenicios llegaron por el mar y ascendieron por el cerro para asentarse en la parte más antigua de Chiclana y, con este ascensor, los ciudadanos podrán hacer lo mismo y conocer todo lo relacionado con el Yacimiento del Cerro del Castillo en Nueva Gadeira. Esta pasarela se levanta en la antigua cantera de la avenida Reyes Católicos, conectando esta zona con el Centro de Interpretación Nueva Gadeira y el casco urbano.

Ascensor panorámico de Chiclana de Segura (Jaén) / Pueblos Mágicos de España

Por su parte, Chiclana de Segura también cuenta con un ascensor panorámico de 24 metros de altura desde el año 2012, que conecta la parte baja del pueblo con los restos de la antigua fortaleza medieval. Esta infraestructura ofrece la oportunidad de acceder al castillo mientras se disfruta de una perspectiva única del entramado urbano y del paisaje de la zona. Este ascensor da acceso al Mirador de Jorge Manrique, situado junto a las ruinas del castillo.