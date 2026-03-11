Las motos rugirán en este pueblo de Cádiz en abril: esta concentración motera celebrará la primavera

A unas semanas para que comience la primavera, ya hay municipios de la provincia de Cádiz que han dado a conocer su programación de actividades. Con la llegada del buen tiempo, los pueblos gaditanos celebran numerosos eventos para que vecinos y visitantes puedan disfrutar al aire libre de grandes planes.

Uno de estos planes será la Concentración Motera “Ruta del Toro”. Ciudad de Medina Sidonia, que tendrá lugar en este pueblo gaditano los próximos días 11 y 12 de abril, en la Caseta Municipal del Recinto Ferial de Medina Sidonia. Esta cita motera será a partir de las 12:00 horas el sábado, y de las 10:30 horas el domingo.

El concejal de Deportes, José María Bancalero, junto a miembros del CD MX TOP-CROSS, han dado a conocer el cartel de esta duodécima edición de la Concentración Motera “Ruta del Toro. Ciudad de Medina Sidonia”. Además, han anunciado que el piloto asidonense David González Pérez "Davidgp#11", que esta temporada vuelve a participar en la Red Bull Rookies Cup, estará en su stand firmando autógrafos para todo el público.

Además de este piloto, la organización ha anunciado que también volverán a contar con el espectáculo de exhibición de Plácido Pérez, el sábado a las 17:00 horas, aproximadamente.

Programación

SÁBADO 11 DE ABRIL

12:00 horas. Apertura

13:30 horas. Con una consumición, degustación de chicharrones (hasta fin de existencias)

15:30 horas. Gincana

17:00 horas. Exhibición Emilio Zamora. A continuación, música de los 80,90 y DJS

DOMINGO 12 DE ABRIL

09:30 horas. Apertura de inscripciones, 5 euros incluyen una bebida y un aperitivo y exposición de motos clásicas

12:30 horas. Ruta motera local

14:30 horas. Entrega de trofeos y sorteo de regalos para inscritos.

Categoría de premios a las motos participantes

Motero/a de procedencia más lejana.

Motero/a más veterano/a.

Moto mejor tuneada.

Grupo o equipo con más participación.

Premios de motos clásicas