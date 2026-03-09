El pueblo de Cádiz que vivirá su primavera más cultural: una programación que une el teatro, la historia y el patrimonio arquitectónico de Medina Sidonia
Durante estos meses Medina Sidonia tendrá una programación cultural enfocada a llenar el municipio de cultura, arte y actividades para todos los públicos
Medina Sidonia es uno de esos pueblos de Cádiz donde la cultura, el patrimonio y la historia se mezclan entre sí. Cualquier momento es bueno para descubrir sus monumentos, iglesias y espacios arquitectónicos para conocer su pasado histórico. Así que, de cara a la primavera, la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Medina Sidonia ha presentado una programación cultural pensada para seguir llenando el municipio de cultura, arte y actividades para todos los públicos.
Entre las actividades previstas destacan representaciones teatrales, talleres formativos, jornadas dedicadas al patrimonio local y diferentes espectáculos infantiles. Además, la programación también contempla iniciativas dirigidas a toda la familia, con el propósito de convertir la cultura en un punto de encuentro intergeneracional y en una oportunidad para disfrutar del tiempo libre dentro del propio municipio.
Desde el Ayuntamiento han señalado que esta programación es solo el inicio de una agenda que se irá ampliando próximamente, puesto que irán anunciando nuevas actividades en estos meses que se irán sumando a la oferta cultural ya prevista hasta la fecha. Toma nota de toda la programación cultural de Medina Sidonia:
Primavera Cultural Medina Sidonia
- 14 de marzo a las 19:30 horas. “La Insurrección de los cómicos” Cía. Algorismo Teatro. Colabora: Mancomunidad de La Janda. Recogida de entradas en la Oficina de Turismo. Teatro Municipal Miguel Mihura Álvarez.
- 15 de marzo a las 12:00 horas. Taller infantil “Un día en las colonias fenicias”. Imparte Albanta Educación. Inscripción previa vía Whatsapp en el teléfono 638982463. Para niños/as a partir de los 6 años. Lugar: Museo Arqueológico.
- 20 de marzo a las 19:00 horas. Jornada sobre Patrimonio Arquitectónico de Medina Sidonia y su aportación al desarrollo socioeconómico. A cargo de José María Calderón Muñoz. Colabora: Mancomunidad de Municipios de La Janda. Lugar: Sala de Cultura Calle Muro.
- 21 de marzo a las 20:00 horas. Pregón Semana Santa 2026 a cargo de Manuel Cózar Ballesteros. Colabora: Consejo local de Hermandades y Cofradías. Lugar: Teatro Municipal Miguel Mihura Álvarez.
- 24 de marzo. Gala ‘Los Santis’. Actividad interna del CEIP Santiago El Mayor. Lugar; Teatro Municipal Miguel Mihura Álvarez.
- 27 de marzo. Espectáculo teatral. Organiza: CEIP Santiago El Mayor. Actividad destinada a escolares.
- 11 de abril a las 20:00 horas. “Anacleto se divorcia” Cía. Tesón Teatro. Lugar: Teatro Municipal Miguel Mihura Álvarez.
- Del 14 al 17 de abril. Semana de la República. Consultar programación específica.
- 17 de abril a las 18:00 horas. Conferencia “La Pintura Guadalupana en Medina Sidonia”. A cargo de Patricia Barea Azcón. Doctora en Historia del Arte, especializada en Pintura Virreinal Mexicana en España, articulista y escritora. Lugar: Iglesia de la Victoria.
- 23 de abril a las 18:00 horas. Día del Libro “Cuentimagia”. A cargo de Jesús Tiracuentos. Para público familiar. Lugar: Biblioteca Municipal “Antonio Cabrera Serrano”.
- 29 y 30 de abril. Campaña de teatro escolar la gotera de lazotea “El Gato con Botas”. Actividad destinada a escolares. Teatro Municipal Miguel Mihura Álvarez.
