Así será el recorrido de los Autos Locos de Medina Sidonia: la carrera más divertida, alocada y original de este pueblo de Cádiz

Quedan pocos días para que las calles del centro histórico de Medina Sidonia vivan su jornada más alocada del año. La Carrera Autos Locos de Medina Sidonia regresa este domingo, 8 de marzo, para celebrar su cuarta edición, que estará dividida en dos mangas. Así que toma nota de cómo será el recorrido de esta original y divertida carrera.

La primera manga comenzará a las 10:30 horas y la segunda al término de la primera manga. Como todas las careras, también habrá un premio final, en el que se premiarán las categorías Auto más Veloz, Original, Espectacular y Especial del Público. El evento, que está organizado por el Ayuntamiento de Medina Sidonia junto a la Asociación “Comando Alpaca” y la Asociación Deportiva “El Cerníkalo”, espera reunir a curiosos y aficionados para disfrutar de un ambiente inolvidable.

Recorrido de los Autos Locos