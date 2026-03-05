Los romanos desfilarán por las calles de este pueblo de Cádiz: una tradición del siglo XVIII típica de la Semana Santa de Arcos

Imagen de archivo de un desfile de tropas de romanos
Imagen de archivo de un desfile de tropas de romanos / Carlos Castro

La Cuaresma trae consigo numerosas tradiciones, y no solo con respecto a la gastronomía típica de estas fechas. Algunos municipios de la provincia de Cádiz se preparan para el comienzo de la Semana Santa con eventos que no pasan desapercibidos para sus vecinos y visitantes.

Es el caso de Arcos de la Frontera, que este sábado, 7 de marzo, celebrará ‘Onzuria’, una de las iniciativas culturales con motivo de la Cuaresma en este pueblo de Cádiz. Se trata de la segunda edición del desfile de Armaos y Romanos, que se celebrará en este sábado a partir de las 18:00 horas. el sábado 7 de marzo, a partir de las 18:00 horas.

La salida será desde el Salón Cultural San Miguel, en la calle Corredera, y el recorrido llegará hasta el barrio de María Auxiliadora. Durante el desfile habrá una parada en el Salón de Plenos, donde el alcalde recibirá a las distintas centurias participantes.

Participarán los Armaos de las Hermandades de San Antonio, Nazareno, Veracruz y los Romanitos de Cristo Rey (La Borriquita), además se han invitado a participar otras de diferentes provincias de Andalucía como: La Guardia Romana de la Hermandad del Ecce-Homo de Cádiz, la Decuria Romana del Santo Entierro de Sevilla, así como agrupaciones de Campillos (Málaga) y Montilla (Córdoba).

Esta tradición, conocida en la ciudad como la “Onzuria”, se remonta al siglo XVIII y es uno de los elementos más característicos y visuales de la Semana Santa arcense. El cartel anunciador está inspirado en una obra de 1948 del pintor Francisco Prieto, adaptada para esta edición.

