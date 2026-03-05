Los romanos desfilarán por las calles de este pueblo de Cádiz: una tradición del siglo XVIII típica de la Semana Santa de Arcos

La Cuaresma trae consigo numerosas tradiciones, y no solo con respecto a la gastronomía típica de estas fechas. Algunos municipios de la provincia de Cádiz se preparan para el comienzo de la Semana Santa con eventos que no pasan desapercibidos para sus vecinos y visitantes.

Es el caso de Arcos de la Frontera, que este sábado, 7 de marzo, celebrará ‘Onzuria’, una de las iniciativas culturales con motivo de la Cuaresma en este pueblo de Cádiz. Se trata de la segunda edición del desfile de Armaos y Romanos, que se celebrará en este sábado a partir de las 18:00 horas. el sábado 7 de marzo, a partir de las 18:00 horas.

La salida será desde el Salón Cultural San Miguel, en la calle Corredera, y el recorrido llegará hasta el barrio de María Auxiliadora. Durante el desfile habrá una parada en el Salón de Plenos, donde el alcalde recibirá a las distintas centurias participantes.

Participarán los Armaos de las Hermandades de San Antonio, Nazareno, Veracruz y los Romanitos de Cristo Rey (La Borriquita), además se han invitado a participar otras de diferentes provincias de Andalucía como: La Guardia Romana de la Hermandad del Ecce-Homo de Cádiz, la Decuria Romana del Santo Entierro de Sevilla, así como agrupaciones de Campillos (Málaga) y Montilla (Córdoba).

Esta tradición, conocida en la ciudad como la “Onzuria”, se remonta al siglo XVIII y es uno de los elementos más característicos y visuales de la Semana Santa arcense. El cartel anunciador está inspirado en una obra de 1948 del pintor Francisco Prieto, adaptada para esta edición.