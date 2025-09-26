Mojinos Escozíos revolucionarán con su concierto gratuito la concentración motera de Conil

¿Lo escuchas? Las motos ya están rugiendo para calentar motores este fin de semana en Conil de la Frontera. Este pueblo pesquero de la costa de Cádiz acogerá la XVII Concentración Motera ‘Villa de Conil’ del 26 al 28 de septiembre. Así que, si este fin de semana no tienes planes, arranca para esta localidad para disfrutar de un ambiente único.

Este evento, organizado por el Motoclub Los Tumbaos, en colaboración con el Ayuntamiento de Conil, será una cita ineludible para los amantes de las motos. Además, durante todo el fin de semana se podrá disfrutar de un amplio programa de actividades que incluye exhibiciones de motos y presencia de pilotos referentes. También habrá música en directo, actividades para moteros y visitantes y expositores del mundo del motor.

Esta cita motera tendrá lugar en el recinto ferial de Conil y arrancará este viernes con el concierto de Super Agente 86. Además, habrá foodtrucks, stands y un DJ para terminar de ambientar la noche del viernes. La fiesta continuará el sábado, 27 de septiembre, con la exhibición mini motos escuela pilotos ‘Seven Racing School’, Stunt ‘Emilio Zamora’ y Freestyle ‘Abraham Parra’. Además, el ambiente por la noche estará más que asegurado con el concierto gratuito de Mojinos Escozios, quienes revolucionarán la noche del sábado con su rock. En cuanto al domingo, continuarán las exhibiciones y se hará entrega de trofeos y sorteos.

"Se trata de un evento muy esperado por los amantes de las motos que supone un importante impulso económico y turístico para nuestro municipio", declaró el concejal de Deportes, Lázaro Canto, durante la rueda de prensa. Por su parte, el motoclub ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y ha señalado que "este evento es un referente para el mundo de la moto pero también para el disfrute la gente de Conil, que sabe y conoce lo que es una concentración de motos porque la vive cada año", declaró José Antonio Muñoz, representante del club.

Por su parte la alcaldesa, Inmaculada Sánchez Zara, agradeció al club su implicación e ilusión y esfuerzo que ponen cada año para superar ediciones. Asimismo agradeció la la colaboración de Diputación con el club y la implicación y trabajo de las áreas municipales para que este evento sea posible. "Esta cita ya es un referente, no sólo en el mundo de la moto, sino también como evento festivo y turístico que disfrutan tanto visitantes como vecinos y vecinas de Conil", declaró la alcaldesa.