El pequeño pueblo de Cádiz donde disfrutar del rock en estado puro rodeado de naturaleza

La música en directo será la gran protagonista de este viernes, 26 de septiembre, y sábado 27 de septiembre. Los amantes del rock encontrarán en El Bosque el plan perfecto para dejarse llevar por un cartel repleto de artistas en la quinta edición del Avanti Rock Festival.

Este evento gratuito ofrecerá música en directo, charlas, talleres y actividades para todos los públicos en el corazón de la sierra de Cádiz. El festival arrancará este viernes, 26 de septiembre, a las 19:00 horas, con el concierto de Alfonso del Valle & Van Moustache en la plaza San Antonio. Le seguirá Mapache a las 20:30 horas en la plaza del Andén, AmyJo Doh & The Spangles a las 22:00 horas en el Recinto Ferial y la banda Avanti Rock a las 23:30 horas en el mismo lugar.

En cuanto a la jornada de este sábado, además de los conciertos, el festival propone una programación cultural paralela con dos charlas en el salón de plenos del Ayuntamiento: a las 13:00 horas sobre “El Rock andaluz” y a las 14:00 horas sobre “Sostenibilidad y energías limpias”. A partir de las 15:00 horas, se celebrarán talleres infantiles y musicales en las calles del municipio y en el recinto ferial.

Por la noche, a partir de las 19:00 horas, el Recinto Ferial se convierte de nuevo en el epicentro musical del festival con sesiones de DJ de música internacional de los años 70 y los conciertos de Deseo Mara a las 20:00 horas, Gato Ventura a las 21:15 horas, Rienda Suelta a las 22:45 horas y Pájaro, que pondrá el broche final a las 00:00 horas.

El Avanti Rock Festival está organizado por el Ayuntamiento de El Bosque con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz, la Fundación Provincial de Cultura y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Una cita para disfrutar del mejor rock en directo rodeados de naturaleza, gastronomía local y buen ambiente.