Un mercado gastronómico medieval que te llevará a otra época sin salir de este pequeño pueblo de Cádiz

Puerto Serrano es el típico pueblo blanco gaditano que te arropará al instante. Durante este fin de semana, se celebra el Mercado Medieval, hasta este domingo, 14 de septiembre. Así que, si estás buscando nuevos planes y experiencias, podrás visitar este encantador municipio y dejarte sorprender por la magia de este mercado gastronómico medieval.

Como siempre, la Calle de La Feria se engalana con ropajes costumbristas en una iniciativa que dinamiza al comercio y la hostelería y que cuenta con un gran cariño popular. El epicentro del buen ambiente girará en torno a esta calle, contando con numerosas actividades.

Con este mercado medieval se respirará aires de otras épocas. No faltarán bufones, malabares, circo y demás actividades para disfrutar en familia de este evento único en este pequeño pueblo de Cádiz.

Actividades culturales y deportivas en septiembre

Torneo de pádel. Hasta el 14 de septiembre. Podrás informarte en las instalaciones deportivas municipales.

