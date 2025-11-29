Un mercadillo navideño en el corazón de la Sierra de Cádiz: situado en la plaza del pueblo y abrazado por dos parques naturales
Ubrique celebra la Navidad, este sábado, con una chocolatada y el encendido de su alumbrado
Estas son todas las zambombas que podrás disfrutar en el pueblo de Cádiz que fue el más mágico de Andalucía 2025
En Ubrique ya huele a Navidad, así que no esperes más para visitar uno de los pueblos de Cádiz que más brillará por estas fechas mágicas y repletas de ilusión. Las plazas del pueblo y sus barriadas ya están inmersas en el ambiente festivo navideño, donde se respirará tradiciones y actividades repletas de diversión.
Durante este fin de semana, hasta este domingo, 30 de noviembre, uno de los principales atractivos es el Mercadillo Navideño, del que ya se puede disfrutar. Además de recorrer los diferentes puestos de artesanía, en la plaza del Ayuntamiento se celebrará este sábado, 29 de noviembre, una Chocolatada popular, organizada por la Agrupación San Antonio de Padua. También se hará la presentación de los Reyes Magos y se procederá al encendido del alumbrado extraordinario.
"Nuestro pueblo se prepara con ilusión para dar comienzo a la época más especial del año. Los puestos del mercadillo navideño ya llenan la plaza de nuestro pueblo con ilusión, preparado con el corazón y la identidad de nuestra tierra", señalan desde el Ayuntamiento de Ubrique.
Programación Navidad Ubrique
- Viernes 5 de diciembre. Zambomba en la Bda. Antonio Vega y Zambomba en la Bda. El Carril.
- Sábado 6 de diciembre. Fiesta Hermandad Jesús Nazareno en la plaza del Jardín y Castillos hinchables.
- Viernes 12 de diciembre. Espectáculo en la plaza de la Estrella
- Sábado 13 de diciembre. Belén Viviente Casco Antiguo.
- Viernes 19 de diciembre. Zambomba en la Peña Sevillista.
- Sábado 20 de diciembre. Actuación navideña plaza del Ayuntamiento
- 26 y 27 de diciembre. Cartero Real en la avenida de España
- Viernes 2 de enero de 2026. Roscón navideño avenida de España
- Lunes 5 de enero de 2026. Cabalgata de Reyes Magos. Recorrido urbano
También te puede interesar
Lo último