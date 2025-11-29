Un mercadillo navideño en el corazón de la Sierra de Cádiz: situado en la plaza del pueblo y abrazado por dos parques naturales

En Ubrique ya huele a Navidad, así que no esperes más para visitar uno de los pueblos de Cádiz que más brillará por estas fechas mágicas y repletas de ilusión. Las plazas del pueblo y sus barriadas ya están inmersas en el ambiente festivo navideño, donde se respirará tradiciones y actividades repletas de diversión.

Durante este fin de semana, hasta este domingo, 30 de noviembre, uno de los principales atractivos es el Mercadillo Navideño, del que ya se puede disfrutar. Además de recorrer los diferentes puestos de artesanía, en la plaza del Ayuntamiento se celebrará este sábado, 29 de noviembre, una Chocolatada popular, organizada por la Agrupación San Antonio de Padua. También se hará la presentación de los Reyes Magos y se procederá al encendido del alumbrado extraordinario.

"Nuestro pueblo se prepara con ilusión para dar comienzo a la época más especial del año. Los puestos del mercadillo navideño ya llenan la plaza de nuestro pueblo con ilusión, preparado con el corazón y la identidad de nuestra tierra", señalan desde el Ayuntamiento de Ubrique.

Programación Navidad Ubrique