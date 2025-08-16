Melendi hace historia en Chiclana

Con solo una sonrisa ya Melendi volvió locos a todos sus fans en la primera de sus citas en Chiclana; donde repetería este sábado, 16 de agosto, para volver a hacer historia. El asturiano, que había agotado sus dos fechas en Concert Music Festival, llegó dispuesto a regalarles un viaje por sus grandes éxitos con motivo de su gira ’20 años sin noticias’.

Lo de anoche fue una de esas historias que merecen ser contadas. Miles de personas saltaban y cantaban las generacionales canciones de Melendi, dejándose llevar por la buena vibra del amigo Ramón. No había nadie que no se supiera alguno de sus temas, incluso los más recientes fueron coreados sin cesar. Tocado y hundido, Caminando por la vida, Con la luna llena, Barbie de extrarradio, Tu jardín con enanitos… fueron solo algunos himnos que sonaron en esta noche mágica.