Las mejores pizzas con sabor a Italia y América las podrás probar en Rota: seis pizzerías participarán en este festival gastronómico

El Festival de la Pizza de Rota es una de las citas gastronómicas más esperadas a la llegada de la primavera. Un año más, las pizzerías de este municipio costero de Cádiz darán a conocer sus sabrosas creaciones para acercar el sabor más americano a sus vecinos y visitantes.

Se sabe que Rota guarda el secreto de la masa, pues es una de las localidades españolas con más pizzerías por habitantes, superando incluso a Nápoles. Para que no te quedes con la curiosidad de descubrir el sabor único de sus pizzas, el Ayuntamiento de Rota ha presentado una nueva edición del Festival de la Pizza que, este año, celebrará su séptima edición del 12 al 15 de marzo, en el bulevar Bahía de Cádiz.

Este espacio será el epicentro de este festival gastronómico, donde se congregará el mejor sabor de las pizzas, incluida la roteña. Durante estos días, el público podrá disfrutar de la mejor diversión, convivencia, y un amplio programa de conciertos y actividades para todas las edades. Además de las seis pizzerías y las dos heladerías que participarán en esta edición, el festival contará con un padrino con ‘ADN hostelero’: Chicho Santamaría.

El horario de apertura de este festival será el jueves de 20:30 a 01:00 horas, el viernes y sábado de 12:00 a 02:00 horas y el domingo de 12:00 a 19:00 horas.

Seis pizzerías y dos heladerías

En esta edición participarán seis pizzerías con experiencia en anteriores convocatorias: Domino's Pizza - Rota, Sestogusto, Pulcinella (antigua La Palma), Pizzería Villa de Rota, Pizzería Gallego y Slice of New York, junto a las heladerías La Fábrica de Oli y Margarita La Fresca.

Programación con conciertos, catas, talleres infantiles y mucho más

Por su parte, la delegada de Fiestas y Eventos adelantó que la programación arrancará el jueves 12 con la inauguración oficial a las 20:00 h a cargo del padrino de esta edición, Chicho Santamaría, y contará esa misma noche, a las 21:30 horas, con un espectáculo tributo a Manuel Carrasco, una propuesta pensada para todos los públicos.

El viernes 13 de marzo, el festival propondrá talleres infantiles de Rotipark entre las 17:00 y las 21:00 horas, acompañados de sesiones de DJ y animación musical. A las 18:30 horas actuará la escuela de baile urbano Flower Move, y durante la tarde también se celebrará una cata maridaje con pizzas gourmet y Bodegas El Gato. La jornada finalizará a las 21:30 horas con el concierto de Johan Monkey.

En cuanto al sábado, 14 de marzo, la programación arrancará con el taller infantil de showcooking “Elabora tu pizza”, seguido a las 12:30 horas de una cata maridaje con pizzas gourmet y Cervecería Malandar. A esa misma hora se ofrecerá el concierto infantil “El Rock se cuela en la plaza”. Por la tarde continuarán los talleres infantiles y la animación musical con sesiones de DJ “Tardazo con Super DJ James Bem”, además de una nueva cata maridaje con Bodegas La Pintora a las 19:30 horas. La jornada finalizará con el concierto de la banda “Apo Oscura” a las 21:00 horas y una sesión de DJ con DJ Zelufank, a partir de las 23:00 horas.

La programación llegará a su fin el domingo, 15 de marzo, con actividades pensadas para la familia. Habrá talleres infantiles de 12:00 a 14:00 horas, una cata maridaje sin gluten y Cervecería Malandar, el espectáculo infantil "En tu fiesta me colé" a las 13:30 horas y el concierto de la joven banda roteña Blind, a las 15:00 horas.