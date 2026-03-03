Qué son las Sopas Cocías de Benamahoma y cómo será su concurso gastronómico: un plato típico elaborado tradicionalmente por los hombres del campo

Las sopas cocías son uno de los platos más tradicionales y populares de la gastronomía de Benamahoma que, tradicionalmente, era elaborado por los hombres que trabajaban en el campo. Para preparar esta receta, utilizaban el pan del día anterior y los ingredientes que tenían a mano como, por ejemplo, productos de la temporada de las huertas o del campo como cardillos, tagarninas, espárragos trigueros, cagarrias (exquisita seta de la zona), nueces, tomates, pimientos, habas, etc.

Actualmente, estas labores del campo no son tan frecuentes, pero este plato ha sobrevivido en el tiempo y es normal degustarlo en diferentes versiones en los hogares de Benamahoma. Para poner en valor este plato típico, la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Benamahoma y el Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma organiza cada año un concurso gastronómico, que cumple este año su decimocuarta edición, y en el que se podrá degustar las recetas que se cocinen.

Bases del concurso

Podrá participar cualquier persona . En caso de menores de edad, deberán contar con la autorización por escrito de sus padres o tutor legal y acudir al concurso acompañado de estos o de la persona responsable.

. En caso de menores de edad, deberán contar con la autorización por escrito de sus padres o tutor legal y acudir al concurso acompañado de estos o de la persona responsable. El concurso se celebrará el día 21 de marzo de 2026 en el lugar habilitado por la organización, entre las 12:30 y las 15:30 horas, debiendo acudir los participantes con suficiente antelación. En caso de lluvia podrá ser aplazado, comunicando la organización la nueva fecha.

Cada participante deberá acudir al concurso con los ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración de su plato. Dicha elaboración tiene que realizarse en el lugar que la organización habilite para ello, en candela de leña, perol y de forma pública.

necesarios para la elaboración de su plato. Dicha elaboración tiene que realizarse en el lugar que la organización habilite para ello, en candela de leña, perol y de forma pública. El plato a cocinar debe consistir en lo que tradicionalmente se conoce en Benamahoma como “sopas cocías” , en cualquiera de sus variantes: de tomate, de patatas, con espárragos, con habas, con nueces etc., siendo esto de libre elección del participante. Se valorará la originalidad, el uso de ingredientes tradicionales, la elaboración y el sabor.

, en cualquiera de sus variantes: de tomate, de patatas, con espárragos, con habas, con nueces etc., siendo esto de libre elección del participante. Se valorará la originalidad, el uso de ingredientes tradicionales, la elaboración y el sabor. Las sopas elaboradas por los participantes serán propiedad de la organización y no se podrán consumir hasta que sea comunicado por el jurado tras la valoración de la presentación en el perol así como otros aspectos establecidos en dichas bases. Los concursantes deberán presentar un plato al jurado. El resto se repartirá de la forma establecida por la organización. La sopa tiene que ser realizada para un mínimo de 15 personas.

Inscripciones, premios y fallo del concurso

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 25 de febrero hasta el próximo 16 de marzo, debiendo facilitar los participantes: Nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto. Las inscripciones se podrán realizar en las Dependencias Municipales de Benamahoma (en horario de atención al ciudadano), por correo electrónico (benamahoma@grazalema.es), llamando al teléfono 956716603 o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Grazalema-Benamahoma.

El concurso estará dotado de Primer Premio (100 euros, paletilla y botella de vino), Segundo Premio (50 euros, queso y botella de vino) y Tercer Premio a la degustación y Mención Especial a la mejor presentación (queso y botella de vino).

Tras la degustación y deliberación de las diferentes sopas presentadas, se dará a conocer el fallo del concurso en un acto público y con la entrega de premios. El jurado estará compuesto por 3 personas y el concurso estará limitado a 20 participantes. Podrás consultar la información completa en este enlace.