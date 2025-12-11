El mejor tardeo navideño que podrás vivir en diciembre: copa en mano, música en directo y un atardecer de película en plena Bahía de Cádiz
Estas navidades hay un lugar que vibra con más intensidad. Se llama Chalana y es el nuevo local de copas que se ha inaugurado en Puerto Real. Se encuentra en el paseo marítimo de la Villa, concretamente en la puntilla del Muelle y que cuenta con unas vistas impresionantes a la Bahía de Cádiz.
Copa en mano, música y unos atardeceres de película es lo que te espera este mes de diciembre si quieres disfrutar de un tardeo navideño inolvidable. Este nuevo concepto llega de la mano del Grupo Ban Ban, que cuenta con locales como ‘La Cristalera’, ‘Guateque’, ‘Phiphi Beach’, ‘Playa Canalla’ y ‘Puerto Chico’, entre otros, en El Puerto de Santa María.
Ahora dan un paso más a la Bahía de Cádiz y han traído este nuevo concepto a la Villa que está dando que hablar. Y no es para menos, su privilegiada ubicación te invita a disfrutar de unas vistas increíbles, sobre todo al atardecer. Así que estas navidades aprovecha su programación de conciertos para conocer este nuevo espacio en Puerto Real.
Programación tardeo navideño
- Viernes 12 de diciembre. Flamenqueando. DJ Set Alex.
- Sábado 13 de diciembre. A tu aire.
- Viernes 19 de diciembre. Jaleo y Compás.
- Sábado 20 de diciembre. Jarana.
- Miércoles 24 de diciembre. Embrujo
- Viernes 26 de diciembre. Reflejos del Sur.
- Sábado 27 de diciembre. Flamenqueando.
- Miércoles 31 de diciembre. Jarana.
