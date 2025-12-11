El local de copas empieza a funcionar en la Villa con una programación de espectáculos en directo, que abarcan todo el mes de diciembre con la intención de animar el tardeo.

El proyecto, cuya concesión administrativa otorgó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por 20 años, está gestionado por el Grupo Ban Ban, con más de una década de experiencia en el sector, en ciudades como El Puerto, donde regenten locales como ‘La Cristalera’, ‘Guateque’, ‘Phiphi Beach’, ‘Playa Canalla’ y ‘Puerto Chico’, entre otros. También tienen presencia en Jerez (La Vega) y Sevilla (Kamikaze SVQ).

Ahora aterrizan en la zona de la Puntilla del Muelle de Puerto Real con Chalana, un local que funciona todos los días desde las 15:30 horas.