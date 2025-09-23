Así es la Mejor Hamburguesa de San Fernando: una irresistible propuesta cordobesa con pan brioche con polvo de diamante y oro rosa

Tras 19 días de intensa competición, la hamburguesa “Diamante Azul”, del restaurante cordobés Nolito’s, se ha proclamado como la “Mejor hamburguesa de San Fernando” durante la parada de The Champions Burger “Off the Road” en esta localidad turística gaditana. El mayor festival gastronómico del país se ha estrenado con gran éxito en la localidad recibiendo a más de 80.000 visitantes.

La arriesgada e innovadora burger “Diamante Azul” —que ya se alzó con la victoria durante la ruta “Off the Road” en Gandía— ha vuelto a conquistar al público con su inconfundible pan brioche azul, elaborado con polvo de diamante y oro rosa. Su propuesta, que combina fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, queso chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y la exclusiva salsa Emmy, se ha convertido en la más votada por los asistentes.

Más hamburguesas premiadas

El segundo puesto fue para la hamburguesa “Royale Gold”, del también restaurante cordobés Godeo, gracias a una original receta donde destaca el costillar de ternera a baja temperatura y el pan brioche con oro comestible, que ha conquistado al público por su sabor y presentación únicas.

La tercera posición ha sido para la “Top 1”, del establecimiento malagueño Dak, una creación que sorprendió por su mezcla de carne de chuletón prémium, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, cebolla crujiente, mayonesa tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar.

Por su parte, Wolf Bxrger ha recibido el reconocimiento de su público más cercano al alzarse con la categoría de “Favorito local” gracias a su burger “Star Wolf”, una asombrosa propuesta que combina carne prémium smash, queso chédar, carrillada al oloroso, salsa Yemaster y un toque de polvo de queso y jamón York.

La novedad de esta ruta es que los restaurantes han cocinado en modernos espacios gastronómicos adaptados y cada uno ha competido con una hamburguesa única, creada especialmente para este evento con el objetivo de alcanzar el título de “Mejor hamburguesa de San Fernando”. La ruta “Off the Road” de The Champions Burger recorre distintos destinos turísticos en busca de la hamburguesa favorita del público en la costa. La próxima parada será Cartagena, del 25 de septiembre al 13 de octubre.