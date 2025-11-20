El mayor festival de música indie regresa a El Puerto: casi 100 artistas de todas partes del mundo actuarán en diferentes escenarios del casco histórico

Monkey Week SON Estrella Galicia arranca este jueves con una variada y extensa programación

Imagen de archivo de una de las ediciones del festival
Imagen de archivo de una de las ediciones del festival / Javier Rosa

Monkey Week SON Estrella Galicia regresa a la ciudad donde nació, El Puerto de Santa María, y lo hace con tres días de conciertos y con las actuaciones de 97 artistas emergentes llegados desde doce países más allá de nuestras fronteras, además de una nutrida representación nacional: Portugal, Francia, Países Bajos, Suecia, Alemania, Bélgica, Chile, Uruguay, Argentina, Angola, Marruecos y Canadá.

La peculiaridad de este festival es que no se desarrolla en un único escenario, sino en espacios del centro y casco histórico portuense como el Monasterio de la Victoria, Casa Cossío, la Sede de la Fundación Osborne, Padreo, Milwaukee, Destilerías Pico, Bodegas Obregón, Bar Vicente Los Pepes, Palacete Fernán Caballero o el citado Castillo de San Marcos. Estos lugares contarán con diferentes escenarios y actividades del festival, convirtiendo la ciudad en un único recinto y en una experiencia no menos única para los visitantes.

Listado de artistas

Ya se conocen los horarios y el listado completo de los artistas que integrarán la programación de conciertos del 20 al 22 de noviembre. Estos son los 97 artistas que participan en el Monkey Week 2025:

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

  • Sanguijuelas del Guadiana
  • Karmento
  • Çantamarta
  • Julia de arco
  • Anouck The Band
  • Blaya
  • Calequi y Las Panteras
  • Idoipe
  • J Battle
  • Madmess
  • Mitsune
  • Musgö
  • PatataOnStereo
  • Seth Mocker
  • Them Flying Monkeys
  • Tiraya
  • Ultralágrima
  • Unsafe Space Garden
  • Ven'nus
  • Winona Riders

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

  • Cupido
  • Joe Crepúsculo
  • La Paloma
  • Repion
  • Frente Abierto con Lela Soto y Sebastián Cruz
  • Aiko el grupo
  • Ortiga
  • La Tania
  • TRISTÁN! & The Jazz Band
  • Los Sara Fontan
  • Ajou!
  • Anouck The Band
  • Bernarda
  • Capitão Fausto
  • CastaZabal
  • Cervatana
  • Dalila
  • Delfina Campos
  • Devon Rexi
  • Dulzaro
  • Euskoprincess
  • Gonzalo Brancciari
  • Ku!
  • l0rna
  • Lagoss
  • Las Nietas Del Charli
  • Los Chivatos
  • Los Jaguares de la Bahía
  • Marineros
  • Moundrag
  • Paco Pecado
  • Pleito
  • Silitia
  • Sofia Gabanna
  • Susobrino
  • Throes + The Shine
  • Vangoura, Analog Roots y Pío Paradox & Betty Miserias

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

  • Destroyer
  • Dame Area
  • Vera Fauna
  • Le Parody
  • Teo Planell
  • nusar3000
  • Space Surimi
  • Carmen Lancho
  • Sistema De Entretenimiento
  • Estrella Fugaz
  • 800 Gondomar
  • Ashleys
  • Azuleja
  • Bariri
  • Dear Joanne
  • Dharmacide
  • Diamante Negro
  • Drûpe
  • Erin Memento
  • G La Sosita
  • Helicóptero Boom
  • Jardín
  • Juventude
  • Ku!
  • La Valentina
  • Maddening Flames
  • Maximiliano Calvo
  • Memocracia
  • Por Las Noches
  • Rata
  • Rizha
  • Salvana
  • Sin Bragas
  • Sunflowers
  • Sylvie’s Head
  • Taqbir
  • TOC
  • Tristicis
  • modem956
  • Sedjat

