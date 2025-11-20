El mayor festival de música indie regresa a El Puerto: casi 100 artistas de todas partes del mundo actuarán en diferentes escenarios del casco histórico

Monkey Week SON Estrella Galicia regresa a la ciudad donde nació, El Puerto de Santa María, y lo hace con tres días de conciertos y con las actuaciones de 97 artistas emergentes llegados desde doce países más allá de nuestras fronteras, además de una nutrida representación nacional: Portugal, Francia, Países Bajos, Suecia, Alemania, Bélgica, Chile, Uruguay, Argentina, Angola, Marruecos y Canadá.

La peculiaridad de este festival es que no se desarrolla en un único escenario, sino en espacios del centro y casco histórico portuense como el Monasterio de la Victoria, Casa Cossío, la Sede de la Fundación Osborne, Padreo, Milwaukee, Destilerías Pico, Bodegas Obregón, Bar Vicente Los Pepes, Palacete Fernán Caballero o el citado Castillo de San Marcos. Estos lugares contarán con diferentes escenarios y actividades del festival, convirtiendo la ciudad en un único recinto y en una experiencia no menos única para los visitantes.

Listado de artistas

Ya se conocen los horarios y el listado completo de los artistas que integrarán la programación de conciertos del 20 al 22 de noviembre. Estos son los 97 artistas que participan en el Monkey Week 2025:

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Sanguijuelas del Guadiana

Karmento

Çantamarta

Julia de arco

Anouck The Band

Blaya

Calequi y Las Panteras

Idoipe

J Battle

Madmess

Mitsune

Musgö

PatataOnStereo

Seth Mocker

Them Flying Monkeys

Tiraya

Ultralágrima

Unsafe Space Garden

Ven'nus

Winona Riders

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Cupido

Joe Crepúsculo

La Paloma

Repion

Frente Abierto con Lela Soto y Sebastián Cruz

Aiko el grupo

Ortiga

La Tania

TRISTÁN! & The Jazz Band

Los Sara Fontan

Ajou!

Anouck The Band

Bernarda

Capitão Fausto

CastaZabal

Cervatana

Dalila

Delfina Campos

Devon Rexi

Dulzaro

Euskoprincess

Gonzalo Brancciari

Ku!

l0rna

Lagoss

Las Nietas Del Charli

Los Chivatos

Los Jaguares de la Bahía

Marineros

Moundrag

Paco Pecado

Pleito

Silitia

Sofia Gabanna

Susobrino

Throes + The Shine

Vangoura, Analog Roots y Pío Paradox & Betty Miserias

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE