El mayor festival de música indie regresa a El Puerto: casi 100 artistas de todas partes del mundo actuarán en diferentes escenarios del casco histórico
Monkey Week SON Estrella Galicia arranca este jueves con una variada y extensa programación
Los chicharrones, el apio y el jamón serán protagonistas del fin de semana: tres planes que no se pudieron hacer por la lluvia en Cádiz y no te puedes perder
Monkey Week SON Estrella Galicia regresa a la ciudad donde nació, El Puerto de Santa María, y lo hace con tres días de conciertos y con las actuaciones de 97 artistas emergentes llegados desde doce países más allá de nuestras fronteras, además de una nutrida representación nacional: Portugal, Francia, Países Bajos, Suecia, Alemania, Bélgica, Chile, Uruguay, Argentina, Angola, Marruecos y Canadá.
La peculiaridad de este festival es que no se desarrolla en un único escenario, sino en espacios del centro y casco histórico portuense como el Monasterio de la Victoria, Casa Cossío, la Sede de la Fundación Osborne, Padreo, Milwaukee, Destilerías Pico, Bodegas Obregón, Bar Vicente Los Pepes, Palacete Fernán Caballero o el citado Castillo de San Marcos. Estos lugares contarán con diferentes escenarios y actividades del festival, convirtiendo la ciudad en un único recinto y en una experiencia no menos única para los visitantes.
Listado de artistas
Ya se conocen los horarios y el listado completo de los artistas que integrarán la programación de conciertos del 20 al 22 de noviembre. Estos son los 97 artistas que participan en el Monkey Week 2025:
JUEVES 20 DE NOVIEMBRE
- Sanguijuelas del Guadiana
- Karmento
- Çantamarta
- Julia de arco
- Anouck The Band
- Blaya
- Calequi y Las Panteras
- Idoipe
- J Battle
- Madmess
- Mitsune
- Musgö
- PatataOnStereo
- Seth Mocker
- Them Flying Monkeys
- Tiraya
- Ultralágrima
- Unsafe Space Garden
- Ven'nus
- Winona Riders
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
- Cupido
- Joe Crepúsculo
- La Paloma
- Repion
- Frente Abierto con Lela Soto y Sebastián Cruz
- Aiko el grupo
- Ortiga
- La Tania
- TRISTÁN! & The Jazz Band
- Los Sara Fontan
- Ajou!
- Anouck The Band
- Bernarda
- Capitão Fausto
- CastaZabal
- Cervatana
- Dalila
- Delfina Campos
- Devon Rexi
- Dulzaro
- Euskoprincess
- Gonzalo Brancciari
- Ku!
- l0rna
- Lagoss
- Las Nietas Del Charli
- Los Chivatos
- Los Jaguares de la Bahía
- Marineros
- Moundrag
- Paco Pecado
- Pleito
- Silitia
- Sofia Gabanna
- Susobrino
- Throes + The Shine
- Vangoura, Analog Roots y Pío Paradox & Betty Miserias
SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE
- Destroyer
- Dame Area
- Vera Fauna
- Le Parody
- Teo Planell
- nusar3000
- Space Surimi
- Carmen Lancho
- Sistema De Entretenimiento
- Estrella Fugaz
- 800 Gondomar
- Ashleys
- Azuleja
- Bariri
- Dear Joanne
- Dharmacide
- Diamante Negro
- Drûpe
- Erin Memento
- G La Sosita
- Helicóptero Boom
- Jardín
- Juventude
- Ku!
- La Valentina
- Maddening Flames
- Maximiliano Calvo
- Memocracia
- Por Las Noches
- Rata
- Rizha
- Salvana
- Sin Bragas
- Sunflowers
- Sylvie’s Head
- Taqbir
- TOC
- Tristicis
- modem956
- Sedjat
También te puede interesar