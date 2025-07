Mario Vaquerizo visita este pueblo mágico de Cádiz: “Viva Zahara, la playa y Casa Antonio”

Cádiz es el reclamo de rostros conocidos durante todo el año pero cuando llega el verano las visitas aumentan más. Nadie quiere privarse de disfrutar de las mejores playas de España, su excelente gastronomía y de la magia que se respira en este pequeño rincón. Son muchos los famosos que eligen la costa de Cádiz para desconectar y disfrutar de unos días de relax cerca del mar. El último de ellos ha sido Mario Vaquerizo, quien se ha dejado ver estos días por Zahara de los Atunes.

El cantante de Nancys Rubias ha compartido con sus seguidores algunas fotografías de su paso por este pueblo mágico de Cádiz. Las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo por el look del artista para estar en la playa y sus botas de cowboy. "Es el mejor look que he visto para ir a la playa. Faltó una toalla con el nombre de Kiss"; "Solo tú vas a la playa con botas!" o "Guapo!!!! Esos pelos son mu de Cádiz. Que tenemos mucha humedad!", han sido algunos de los comentarios de sus seguidores.

"Viva Zahara, su playa y Casa Antonio", ha destacado el artista en sus redes sociales. En sus fotografías le vemos disfrutar del mar desde la orilla, de los chiringuitos y del encanto de la playa de Zahara de los Atunes. Tal y como ha indicado Mario Vaquerizo, ha aprovechado su paso por este pueblo mágico para disfrutar de la gastronomía del restaurante Casa Antonio, un restaurante del mar donde comer a dos pasos de la orilla, casi oyendo las olas, pero con la elegancia de tierra adentro. Una carta con sabor a mar donde no pueden faltar el tartar de atún, gambas blancas, ortiguillas o arroces, entre otras exquisiteces.

Una visita que brilla con luz propia

En su visita a Zahara de los Atunes no solo ha disfrutado de la gastronomía de Casa Antonio. Mario Vaquerizo también quiso disfrutar de la noche de Zahara de los Atunes, paseando por sus mágicas calles y descubriendo nuevos ricones gastronómicos. "Ayer tuvimos una visita que brilló con luz propia. Gracias Mario Vaquerizo por compartir mesa, risaas y buena energía en nuestro restaurante. Tu simpatía y cercanía han dejado huella", han señalado desde el restaurante Grillados Zahara.