Cuántos lugares de Cádiz eres capaz de identificar en el vídeo de Andalusian Crush

La nueva campaña de promoción turística de la Junta de Andalucía, que tiene por lema ‘Andalucía te rompe’, no ha dejado indiferente a nadie. De una manera espectacular, esta campaña ha aludido a la cultura, el patrimonio y el legado histórico de las provincias que conforman la región.

Son muchos los guiños que se hacen a Cádiz. Lo primero que llama la atención es la vibrante marcha ‘Eternidad’ de la banda de corneta y tambores del Rosario de Cádiz que se conjuga a la perfección con la narración de uno de los actores más relevantes de los últimos tiempos, Peter Dinklage; o lo que es lo mismo, Tyrion Lannister de la serie internacional Juego de Tronos.

Con este spot publicitario la banda del Rosario de Cádiz se pone en el punto de mira internacional ya que pretenden llegar a todo el mundo. De hecho, la campaña publicitaria recorrerá espacios icónicos como Londres, Times Square en Nueva York, México, Canadá, Japón o China. De esta manera, la identidad cultural de Andalucía traspasará fronteras, mostrando lo que es capaz de provocar esta región en quién la visita.

El actor de Juego de Tronos, Peter Dinklage, en consonancia con la marcha gaditana, narra “un viaje interior” en el que recomienda “no viajar a Andalucía”. "Huye, quédate mejor en Manhattan, búscate un piso en Berlín, aléjate de ellos. No preguntes por Lorca, Paco (de Lucía), Picasso, Lola (Flores)…", y si a pesar de todo optas por venir, "no digas que no te lo advertí, cuidado con el Andalusian Crush".

Con este spot ha quedado claro que Andalucía te rompe todos los esquemas cuando la descubres. Pero más allá de esta melodía, este no ha sido el único guiño que ha tenido el spot publicitario con Cádiz. ¿Serías capaz de identificar el resto? Pues bien, más allá de la banda del Rosario y la alusión a artistas de la tierra, Andalusian Crush muestra imágenes de distintas localidades como Vejer, Cádiz o Jerez.

De esta manera, se pueden ver imágenes de las encantadoras calles de Vejer de la Frontera y el pueblo desde uno de sus emblemáticos miradores. Tampoco se queda atrás la capital gaditana, donde destaca un bailaor flamenco taconeando en el Castillo de San Sebastián y el Balneario de la Palma que está situado en la playa de La Caleta. Junto a este valor paisajístico y monumental, también se le da visibilidad al arte ecuestre de Jerez.