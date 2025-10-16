Leon Griffioen, el alma creativa del primer restaurante de Cádiz con estrella Michelin, clausura Fundador & Friends 2025

Bodegas Fundador celebrará el último Fundador & Friends 2025 este viernes, 17 de octubre. La terraza de la bodega más antigua del Marco de Jerez volverá a iluminarse para que los comensales puedan disfrutar de una experiencia Estrella Michelin, donde cada plato revela una historia y cada copa de Fundador te invita a explorar nuevas sensaciones.

El maestro de ceremonias será Leon Griffioen, el chef de Código de Barra, el primer restaurante de Cádiz con estrella Michelin. De origen holandés y afincado en Andalucía desde hace más de dos décadas, ha creado una propuesta gastronómica con un sello propio en el que viaja por la milenaria historia de la ciudad gaditana.

Para esta última cena de Fundador & Friends, el chef ha creado un menú exclusivo diseñado para maridar con los mejores brandys y cócteles de Fundador. Además, la experiencia gastronómica estará acompañada de una visita guiada a la histórica bodega y la cena estará amenizada con música en directo.

Así es el menú de Leon Griffioen para Fundador & Friends

Copa de bienvenida: Fundador Índigo

Aperitivos, maridaje con Harveys Fino Premium - Posca, cañaílla y navazo

Oro de Cádiz, pan artesano

Abrebocas cóctel con Fundador Triple Madera y Harveys Palo Cortado.

Candié servido con salicornia y corvina ahumada, elaborado con Fundador Triple Madera.

Lonchas de retinto con yogur y nata tostada, aromatizado con Harveys Amontillado.

Babetas, "pasta de choco" con su royal y su guiso, con Harveys Oloroso

Fundador Supremo 15 - Dorada de estero al horno

Fundador Supremo 18 – Albedo, borracho de Brandy Fundador

Impuesto de la chocolatina

El precio del menú es de 80 euros (todo incluido) y las reservas se pueden gestionar a través de la página web o en el teléfono 956151552. La experiencia comenzará a las 20:30 horas con la visita guiada a la bodega y, a continuación, se servirá la cena al aire libre en la terraza de Casa Fundador.