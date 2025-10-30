Ni Italia ni Estados Unidos, la Mejor Pizza de España 2025 podría estar en Cádiz

¿Y si la mejor pizza de España 2025 se prepara en la provincia de Cádiz? De todos es sabido la fama que tienen las pizzas en localidades gaditanas como Rota, pero no es el único lugar donde se prepara una buena masa. Un establecimiento de Conil de la Frontera es uno de los 20 de Andalucía que participan en la tercera edición del Campeonato de España de Pizza 2025.

Nacida en Italia, pero adoptada por el mundo entero, se ha reinventado mil veces sin perder su esencia. Su sencillez, su versatilidad y ese sabor que nunca falla la han convertido en una auténtica estrella de la gastronomía mundial. Ahora, los amantes de la pizza podrán sumergirse en una cita imprescindible: “La Mejor Pizza de España 2025”.

Entre el 30 de octubre y el 23 de noviembre, 145 locales de toda España competirán por hacerse con el título de la mejor pizza del país. En esta tercera edición son 20 los participantes de Andalucía que lucharán por convertirse en la Mejor Pizza de Andalucía y, por supuesto, en la Mejor de España. De entre todos ellos, hay un candidato gaditano: Anca Massa, de Conil de la Frontera.

Votaciones y premios

Los ‘pizza lovers’ serán los encargados de valorar las creaciones participantes. Nadie mejor que los propios clientes para saborear las propuestas de los candidatos y elegir a su favorito. Para votar por ellas podrán hacerlo a través de la web www.lamejorpizza.es , donde puntuarán sus favoritos y se convertirán, por unos días, en críticos gastronómicos. Además, quienes participan en la votación y firmen las redes sociales oficiales del campeonato (Facebook @lamejorpizza e Instagram @lamejorpizza_) participarán en el sorteo de un Apple Watch.

Pero el público no estará solo: un equipo de inspectores gastronómicos recorrerá los locales participantes para evaluar la masa, la combinación de ingredientes y, sobre todo, el sabor global de cada propuesta. De la suma de las evaluaciones del público y los inspectores saldrán los finalistas de “La Mejor Pizza de España 2025”.