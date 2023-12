Este impresionante castillo que triunfa en Instagram está a menos de tres horas en coche desde Cádiz

Planear una escapada nunca fue tan fácil como hasta ahora. Solo tienes que recurrir a las redes sociales para echarle un vistazo a las tendencias que hay sobre viajes y rincones mágicos para desconectar un fin de semana. A veces no es necesario marcharse tan lejos para disfrutar de auténticas maravillas. Si eres de los que no has podido pillar un vuelo barato pero quieres conocer nuevos lugares desde Cadizfornia te ofrecemos un plan diferente que te sorprenderá. Para ello, solo necesitas tu coche y una buena cámara de fotos para inmortalizar la belleza que te vamos a contar a continuación.

A menos de tres horas en coche desde Cádiz se encuentra uno de los sitios de referencia en Benalmádena (Málaga). Se trata del Castillo de Colomares, al que muchos denominan como el falso castillo ya que nunca ha tenido ninguna batalla que resistir ni ha sido ocupado por las tropas. Según informa La Farola, se trata de un monumento único, sorprendente y peculiar construido por Esteban Martín, un médico español, junto a los albañiles Juan Blanco y Domingo Núñez. Su intención fue conmemorar el quinto centenario del descubrimiento del continente americano, y para ello creó un edificio plagado de simbología en el que se encuentran detalles que explica la visión de Martín del viaje de Colón.

La construcción de este asombroso castillo tuvo lugar en 1987, cuando faltaba un lustro para que se cumplieran los cinco siglos del primer viaje de Colón al continente americano. Con la ayuda de dos especialistas en piedra y albañilería, los tres hombres comenzaron una obra particular, en la que cada detalle y remate tiene un significado. En la estructura se puede apreciar los mascarones de las tres naves de la primera expedición apuntando al Oeste, una torre de influencia China, fuentes, inscripciones y otros cientos de detalles que pasan desapercibidos sin la explicación pertinente.

Este monumento, que tardó en construirse siete años, tiene numerosas referencias a los marineros andaluces y al arco de La Rábida. Por ejemplo, las referencias chinas en uno de los tejados se debe a que se creía que la expedición había llegado a tierras asiáticas. De esta manera, gracias a este espectacular lugar podrás descubrir la historia de Colón vista por los ojos de un español nacido en 1926 y que vivió la mayoría de sus años en Estados Unidos.

El horario de visitas es de martes a domingos de 10:00 a 18:00 horas, excepto los lunes, que está cerrado. En cuanto al precio de las entradas son de 3 euros para adultos y de 2 euros para los niños y pensionistas. Cabe recordar que el Castillo Monumento de Colomares se visita únicamente de manera exterior. ¿Te animas a descubrir este lugar que parece sacado de un cuento de hadas?