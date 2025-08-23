Grazalema se va de feria: toda la programación de actividades para exprimir el verano en este pueblo de Cádiz más bonito de España

Una de las ineludibles fiestas veraniegas en la sierra de Grazalema comenzó este viernes y se prolongará hasta este lunes, 25 de agosto. Las Fiestas Mayores de Grazalema es una de las ferias más esperadas en la sierra de Cádiz. No hay nada mejor que exprimir el mes de agosto con días de diversión y convivencia con los vecinos de la localidad.

Durante este fin de semana, y hasta este lunes, vecinos y visitantes disfrutarán de esta fiesta veraniega en la que no faltará los tradicionales cacharritos, las vaquillas, degustaciones gratuitas, conciertos y mucho más. La caseta municipal Los Asomaderos y la verbena El Tajo, serán el epicentro de esta festividad que celebra el pueblo de Cádiz más bonito de España. A continuación, conoce todos los detalles de su programación.

Programación completa

SÁBADO 23 DE AGOSTO

11:30 horas. Toro mecánico en plaza de España. Organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema.

Organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema. 13:00 horas. Apertura de la Caseta Municipal de los Asomaderos. Degustación popular gratuita.

14:00 horas. En la Caseta Municipal de los Asomaderos. Fiesta infantil. DJ infantil con juegos de agua y polvos holly. Organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema. A continuación, concurso de trajes de flamenca y sevillanas. Organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema (bases en cartelería y redes sociales)

DJ infantil con juegos de agua y polvos holly. Organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema. A continuación, concurso de trajes de flamenca y sevillanas. Organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema (bases en cartelería y redes sociales) De 15:00 a 19:00 horas. Caseta infantil en los Asomaderos. Delegación de fiestas Ayuntamiento de Grazalema.

Delegación de fiestas Ayuntamiento de Grazalema. 16:00 horas. Actuación de DJ Chivo en la Caseta Municipal.

19:00 horas. Festejo taurino popular. Concurso de ganaderías. Ganadería La Palmosilla. Recorrido entre la plaza de España y Puentezuela. Organizado por Ayuntamiento de Grazalema, aficionados al Toro de Cuerda, empresarios y peña Lunes del Toro de Cuerda.

Ganadería La Palmosilla. Recorrido entre la plaza de España y Puentezuela. Organizado por Ayuntamiento de Grazalema, aficionados al Toro de Cuerda, empresarios y peña Lunes del Toro de Cuerda. 21:30 horas. Apertura de la caseta municipal de los Asomaderos.

22:00 horas. Concierto a cargo de la agrupación musical de Grazalema . Plaza de España. Organizada por la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Grazalema.

. Plaza de España. Organizada por la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Grazalema. 23:00 horas. Caseta Municipal de los Asomaderos, actuación de Cuarteto Diversión. Organizado por la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Grazalema.

23:00 horas. Apertura de la verbena El Tajo.

23:45 horas. Concierto de Triana. Verbena El Tajo. Organizado por el Ayuntamiento de Grazalema. A continuación, actuación del grupo Los Mákinas del Tiempo. Posteriormente amenización de DJ Residente Diego Sanxez y DJ invitado.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

12:00 horas. Festejo taurino popular . Concurso de ganaderías. Ganadería Hnos de D. Salvador Guardiola Fantoni. Recorrido entre la plaza de España y Puentezuela. Organizada por el ayuntamiento de Grazalema, aficionados al toro de cuerda, empresarios y peña Lunes del Toro de Cuerda.

. Concurso de ganaderías. Ganadería Hnos de D. Salvador Guardiola Fantoni. Recorrido entre la plaza de España y Puentezuela. Organizada por el ayuntamiento de Grazalema, aficionados al toro de cuerda, empresarios y peña Lunes del Toro de Cuerda. 13:00 horas. Apertura de la Caseta Municipal de los Asomaderos. Degustación popular gratuita.

13:30 horas. Juegos populares de adultos. Plaza de España.

15:00 horas. Concierto a cargo de la Agrupación Musical de Grazalema, en la Caseta Municipal de los Asomaderos. Organizado por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema. Tras el concierto, amenización del DJ Chivo.

18:30 horas. Concierto del grupo La Llave, en la caseta municipal de los Asomaderos. Organizado por la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Grazalema.

en la caseta municipal de los Asomaderos. Organizado por la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Grazalema. 23:00 horas. Caseta Municipal de los Asomaderos, actuación del Cuarteto Diversión. Organizado por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema.

23:00 horas. Apertura de la verbena El Tajo.

23:45 horas. Verbena El Tajo. Actuación de Darshan (Tributo al rock andaluz) organizado por Terraza El Tajo y, a continuación, actuación de Ok Makey. Organizada por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Grazalema. A continuación, amenización de DJ Residente Diego Sanxez y DJ invitado.

LUNES 25 DE AGOSTO