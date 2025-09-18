Esta es la fruta poco conocida de Cádiz que tiene origen chino y que muchos confunden con manzanas pequeñas

La azufaifa es el típico fruto capaz de transportarte a la niñez. Más aún si eres de Cádiz y aún recuerdas cuando tu abuela los compraba en algún puesto del mercado de abastos. Así que, en estas fechas, la vuelta a la rutina no es lo único que marca el final del verano, la azufeifa es el sabor con el que se despide esta época estival.

Jínjoles, manzanitas chinas o azufaifas, así es como se le conoce a esta peculiar fruta presente en los puestos ambulantes, fruterías y mercados de abastos; sobre todo en el de Chiclana, situado en la plaza de las Bodegas, donde aún se pueden encontrar.

Este fruto es un clásico de septiembre, poco conocido en regiones mediterráneas. Se conoce que llegó a la Península Ibérica desde Marruecos, aunque es originario de Asia. Las azufaifas proceden del árbol azufaifo, una especie exótica que no supera los 10 metros de altura.

Las azufaifas se pueden encontrar en Cádiz, Málaga y Almería, entre otras ciudades de Andalucía / RAFAEL GONZÁLEZ

Esta fruta que se encuentra en Cádiz, pero que no es muy conocida, tiene propiedades ricas en vitamina C, mucho más que los cítricos. Su forma redonda recuerda y de piel rojiza / parda cuando está madura recuerda a una pequeña manzana. Sin embargo, tiene un hueso central como si fuese una aceituna, pero con un sabor dulce cuando está madura. También se consume deshidratada como un dátil, por ello se le conoce también como dátil chino. ¿Las has probado alguna vez?